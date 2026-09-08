Avión y Boborás recuperan el vial que une sus municipios

Los concellos de Avión y Boborás han puesto en marcha los trabajos de rehabilitación de la vía municipal que comunica Albarellos con Beresmo, una actuación que permitirá acondicionar algo más de un kilómetro de carretera en esta primera fase. La intervención cuenta con una inversión de 51.515 euros, financiada en un 70% por la Xunta de Galicia, y forma parte de un proyecto que prevé recuperar progresivamente los aproximadamente ocho kilómetros del trazado.

El alcalde de Avión, Antonio Montero, destacó que esta primera fase supone “un avance importante na recuperación desta estrada” y subrayó la colaboración entre ambas administraciones para mejorar las infraestructuras y las comunicaciones entre los dos municipios.

Reparación en Barroso

Una de las prioridades municipales es también la recuperación de las infraestructuras que resultaron afectadas durante los incendios del pasado año. En este contexto, el alcalde mantuvo la pasada semana un encuentro con el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, al que trasladó la necesidad de conseguir apoyo económico para reparar el vial de Barroso.

“Este vial quedou deteriorado polos traballos realizados durante os incendios do pasado ano, e agora é un camiño intransitable”, explicó Montero. La reparación está presupuestada en 78.000 euros y cuenta con una aportación de 39.000 euros por parte del Estado con cargo a las ayudas de infraestructuras afectadas por los incendios. El Concello busca ahora la colaboración de la Deputación para poder cubrir los otros 39.000 euros y acometer la actuación.

Este proyecto se suma a otros emprendidos por el Concello para mejorar la red viaria municipal. Entre ellos figuran los trabajos previstos para la reposición del firme en Pordelapa, Mangüeiro, Rodeiro y Couso, con cargo a los fondos CooperOU.

Durante la reunión también abordarón la cooperación en otros proyectos, entre ellos para continuar con la instalación de alumbrado Led, la instalación de nuevas marquesinas y distintas actuaciones relacionadas con la gestión de residuos, a los que se suma la ayuda concedida ya para la climatización de la residencia de mayores Alvetus.