Las epístolas socialistas

El PSOE continúa prodigando las cartas a su militancia con el propósito de aclarar aquellos temas que necesita poner de manifiesto a la ciudadanía, como la recogida de firmas para que el Supremo restituya el voto a los afectados por la “ley de nietos” y que ha suscitado sus críticas. Estas “cartas del PSOE” son dirigidas a la ciudadanía y a la militancia, escritas por el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y utilizadas en momentos clave de tensión política o institucional; sin embargo, esta misiva en concreto ha sido remitida desde la propia sede el PSOE, esto es, desde Ferraz.

Y ahora, la sede socialista anima a firmar para que el Tribunal Supremo restituya el derecho al voto de los afectados por la llamada “ley de nietos” y obviamente, se mete con “las derechas herederas del franquismo por querer convertir a los descendientes de exiliados en ciudadanos de segunda”. Ya saben que el Supremo decidió “congelar el derecho a voto de los españoles que recuperaron su nacionalidad gracias a la Ley de Memoria Democrática”, argumentando el PSOE que “esas mismas personas corren el riesgo inminente de perder su voz en las urnas”, mientras los magistrados consideran que “su inscripción en el censo electoral genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”.

Todo empezó con la primera carta a la ciudadanía, de fecha abril 2024, y que se convirtió en la más célebre y disruptiva

Ya sabemos que de un tiempo a esta parte, Pedro Sánchez, se ha convertido en un recurrente emisor de epístolas públicas, empleando en diferentes ocasiones las conocidas “cartas a la ciudadanía” (o sea, dirigidas a la militancia de su partido) para transmitir “decisiones políticas clave o posturas personales directamente a la población a través de las redes sociales”. Dicho de otra manera, el presidente del partido ha implantado como género literario-político el “epistolar”.

Todo empezó con la primera carta a la ciudadanía, de fecha abril 2024, y que se convirtió en la más célebre y disruptiva, pues en ella denunciaba una “campaña de acoso” contra él y su esposa, anunciando una pausa de cinco días para reflexionar sobre si debía dimitir o continuar en el cargo. Claro, al final decidió, con el apoyo unánime de los socialistas que le adoraban, continuar enfrentándose a esa desventurada aventura de seguir adelante con tanta penuria. Y así prosiguió predicando desde la Moncloa una nueva pasión literaria sanchista.

Como recoge canalmenorca.com en su “El rincón de Julia”, bajo el título de “Cartas desde la Moncloa”: “¡Qué revelación tan inesperada! Quién iba a pensar que nuestro presidente tenía una vena literaria tan marcada. A este ritmo, no sería una sorpresa que Sánchez se decidiera a hacer un recopilatorio de sus cartas y competir con el mismísimo Gustavo Adolfo Bécquer y su famosa ‘Cartas desde mi celda’. ¡Qué lujo para nuestra literatura!” Como suele decirse, viene de perlas, que es algo que llega en el momento más oportuno y de forma muy conveniente o resulta perfecto para una situación.