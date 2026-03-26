Vecinos de Avión impulsan la rehabilitación de un lagar

El espacio que será rehabilitado y musealizado para pone en valor el trabajo vitivinícola en la zona.

La Asociación Cultural Vive Avión, junto con la Asociación de Vecinos de Amiudal, Surribas y Barro, pondrá en marcha una iniciativa para la musealización y rehabilitación de un antiguo lagar en Amiudal, en Avión, con el objetivo de recuperar y poner en valor el patrimonio vitivinícola de la zona.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 18.150 euros, de los cuales el 90 %, es decir, 16.335 euros, se financiarán mediante ayudas gestionadas por el GDR Ribeiro Carballiño, a través de la Xunta y el Estado, con fondos europeos.

El proyecto se realizará a través del Grupo de Desenvolvemento Carballiño Ribeiro, subvencionado al 90%

“O obxectivo é recuperar un dos lagares como exemplo representativo do patrimonio etnográfico desta zona”, explica Amancio Bruquet, de Vive Avión. El lagar se encuentra en un enclave identificado en mapas antiguos como “adega”, situado entre el río Avia y el río Couso, y forma parte de un conjunto histórico de alrededor de 25 lagares en la zona. Gracias a la cesión de su propietario, Armando Rodríguez, podrá realizarse este proyecto que sería el primer paso de un objetivo más ambicioso para recuperar todo el conjunto etnográfico.

Viñedos recuperados en el término municipal de Avión.

Pisado de uvas

Tras obtener la licencia municipal, la previsión es comenzar cuanto antes las obras a fin de que estén listas para el verano. La actuación prevé la consolidación de la estructura y su adaptación para uso museístico, a fin de recrear la pisa tradicional de la uva y mostrar el proceso de elaboración del vino, con fines didácticos y turísticos. Vive Avión ya realiza este tipo de actividades enseñando “a moenda do millo” en el Muíño de Xustos, promoviendo las excavaciones del Castro de San Vicenzo y organizando andainas para mostrar el patrimonio de la zona o el Sesume do Avia, el río subterráneo más caudaloso de Europa.

Una vez concluidos los trabajos, las asociaciones organizarán una pisada de uvas coincidiendo con la vendimia y una andaina a la zona.

Recuperación del viñedo

La rehabilitación del lagar pretende mostrar a vecinos y visitantes la historia vitivinícola de Avión, una zona que tuvo un importante peso en la producción y comercialización de vino entre finales del siglo XVIII y comienzos del XX. “A primeira cooperativa de viño de Galicia estaba en Leiro, e as uvas de Amiudal iban para alí”, señala Bruquet. Una historia que se recoge en el libro “O Cultivo da vide no Ribeiro de Avión”, de Antonio Doval, cuya edición impulsó la Asociación Vive Avión.

Otra de las iniciativas que están llevando a cabo varios vecinos está encaminada a recuperar la producción de godello, para lo que ya cuentan con una extensión de viñedo de 2.000 metros cuadrados, con planes de plantar otra de entre 4.000 y 5.000 metros cuadrados, recuperando zonas antiguas de viñas.

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