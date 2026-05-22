Bande y Lobeira sumarán tres zonas de pastizales

El director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería de Medio Rural, José Balseiros, visitó este miércoles los municipios de Bande y Lobeira, en los que se ejecutaron tres pastos con una inversión superior a los 197.000 euros.

Allí, Balseiros destacó que este tipo de acciones son fundamentales para el desarrollo rural y tienen un impacto muy positivo en la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas agroforestales, contribuyendo además a la prevención de incendios forestales mediante una actividad como la ganadería extensiva.

En Bande se construyeron dos pastos: en el bosque local, propiedad conjunta de Lamas de Mourijos, Chairo y Vieiro, pertenecientes a la comunidad de Sarreaus, y en Xesteira de Corvelle. En conjunto, representaron una inversión de algo más de 105.000 euros en unas 10 hectáreas de terreno. Las acciones consistieron, en el primero, en la instalación de una cerca para el ganado de 1.500 metros y cinco puertas, y en tareas de desbroce, arado pesado, fertilización y siembra, entre otras. En la segunda fase se construyó una valla de 926 metros y se instalaron dos puertas.

Plan de Pastos de Galicia

La creación de estos pastos forma parte del Plan Gallego de Pastizales, que desde 2020 ha permitido la movilización de unas 2.500 hectáreas en 106 pastos, con una inversión de casi 15 millones de euros.