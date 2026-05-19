Gastronomía y fiesta se dan la mano en la LV Festa do Peixe de Bande

El Concello de Bande presentó oficialmente la programación de la LV Festa do Peixe, una de las citas gastronómicas más consolidadas en el calendario provincial. Justo 55 días después de Semana Santa, la villa volverá a convertirse en un espacio de encuentro, música y tradición del 29 al 31 de mayo.

Durante el acto, celebrado ayer por la mañana en el corazón de Bande, estuvieron presentes la alcaldesa Sandra Quintas; el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo; el diputado provincial Rosendo Fernández; Mateo Alonso y Andrés López, en representación de Abanca, y Óscar Cofán y Alfredo Rodríguez, concejales de Bande.

La regidora local profesó lo “ilusionante” que es presentar una nueva edición de la fiesta “que é un orgullo para os bandueses polo que sinigifica”, al mostrar “a identidade dun pobo”, marcada por la hospitalidad que caracteriza a los vecinos. Por su parte, Pardo la calificó como un “clásico” del calendario ourensano, a lo que el diputado provincial, Rosendo Fernández, sumó que “é un referente das festas gastronómicas de Galicia e ten a responsabilidade de abrir o calendario das de Ourense, que non é pouco”, además de que sirve para recordar “aqueles pescadores que a iniciaron e seguramente nunca pensaran que chegaría a ser un referente como o é hoxe”.

Quintas explicó que este año “presentamos un programa completo, para tódalas idades e familias”, aclarando que “non só ofrecemos gastronomía, senón que tamén deporte, actividades infantís, música e moita troula para disfrutar toda a fin de semana”.

Programa

Durante estas semanas previas se está llevando a cabo el concurso de vídeos cortos “Peixiños nas Redes”, dirigido al alumnado de Educación Primaria, Secundaria y Bachiller de la comarca y centrado en torno a la fiesta, la naturaleza, los ríos y el cuidado del medioambiente. Además, el próximo martes 26 de mayo, el pescador gallego David Arcay será el encargado de dirigir una escuela de pesca con los alumnos del colegio Xoaquín Lourenzo en el refugio de pescadores del Limia.

La inauguración oficial será el viernes 29, a las 20,30 horas. Contará con la actuación de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense y el pregón por cuenta de Chelo de Rejo y Toño Peña, “dúas voces moi vinculadas ao sentimento popular desta festa”.

El sábado 30 tendrá lugar el tradicional campeonato de pesca, que empezará a las 8,00 horas. Para los visitantes, la fiesta empezará a las 10,30 horas con la charanga Bandiños Band. Será a las 12,00 horas cuando el mercado de artesanía alimentaria abra sus puertas. La jornada, marcada por la participación social, incluirá exhibiciones de patinaje, la entrega de premios del concurso “Peixiños nas Redes” y espectáculos infantiles. Así, la velada se prolongará hasta altas horas de la madrugada con las actuaciones de Os Caliqueños, Los Fugitivos, Los Coleguitas y la disco móvil DMR.

La fiesta pondrá el broche final el domingo 31. Durante la mañana tendrán lugar los tradicionales actos religiosos, la gran degustación de peces, empanadas y pan artesanal y, como no, mucha música.

“A Festa do Peixe é moito máis ca unha cita gastronómica. É memoria colectiva, orgullo dunha terra e homenaxe ás xeracións que fixeron do peixe e da hospitalidade un sinal de identidade”, afirman desde el Concello, “representa o sentimento dunha vila que conserva as súas tradicións sen renunciar á alegría, á participación e ao futuro”, añaden.

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