Una nueva plaza mejorará el acceso al Mercado do Xurés de Bande

Imagen renderizada representativa de las obras de mejora del acceso al Mercado do Xurés.

El Mercado do Xurés contará con un nuevo acceso tras el acuerdo alcanzado entre la Xunta y el Concello de Bande para ejecutar unas obras que supondrán una inversión total de 268.050,12 euros. El Consello da Xunta prevé aprobar hoy la firma del convenio para desarrollar las actuaciones en el municipio de A Baixa Limia.

La actuación, que se financiará a través del Plan Hurbe, permitirá reurbanizar la rúa Camiño Campo da Feira y crear un nuevo espacio público junto al recinto comercial, dentro del programa autonómico de apoyo a actuaciones urbanísticas destinadas a mejorar y revitalizar los núcleos rurales.

La Xunta financiará el 70% de una actuación que mejorará la accesibilidad y todo el entorno del mercado banduense

La Xunta, a través de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, asumirá el 70% del presupuesto total, con una aportación de 187.635,62 euros, y será la encargada de contratar y ejecutar los trabajos.

Por su parte, el Concello banduense financiará el 30% restante, con 80.415,26 euros, además de redactar el proyecto técnico, realizar las gestiones necesarias para posibilitar la actuación e incorporar posteriormente las nuevas infraestructuras al patrimonio público municipal.

Mejora de la movilidad

Las obras se desarrollarán en el núcleo urbano del municipio de Bande, concretamente en la rúa Camiño Campo da Feira y sus parcelas adyacentes. Este vial, que en la actualidad carece de aceras y de un itinerario peatonal definido, será ensanchado para incorporar una nueva acera acabada en adoquín gris, garantizando al mismo tiempo los accesos a garajes y fincas.

Recuperación de parcelas

El proyecto contempla también la renovación y el soterrado de los servicios urbanos, además de la reposición de los pavimentos afectados por las actuaciones.

La intervención permitirá, además, recuperar varias parcelas en ruinas para transformarlas en una plaza pública distribuida en tres niveles, resolviendo el desnivel existente actualmente entre las rúas Faustino Santalices y Outeiro do Rei.

El nuevo espacio contará con un recorrido peatonal accesible por todo su perímetro, escaleras interiores de conexión entre plataformas, zonas de estancia con bancos de granito, arbolado y áreas ajardinadas que tiene por objetivo convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El convenio que autorizará hoy la Xunta permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, fecha en la que deberían estará rematados los trabajos.

Escaparate de la "Raia"

Situado en la antigua plaza de abastos de Bande, el Mercado do Xurés alberga una zona gastronómica abierta diariamente y un espacio dedicado a la alimentación, la artesanía y los servicios vinculados a Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

El Mercado do Xurés abre sus puestos el primer domingo de cada mes, de 11,00 a 15,00 horas, como un escaparate para los productores y la actividad económica del territorio transfronterizo.