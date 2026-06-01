En un pequeño país

“Que inventen ellos”

(Miguel de Unamuno).

Aunque muchos han querido ver en esta expresión de Don Miguel un tono peyorativo hacia la ciencia experimental, que ha beneficiado tanto a la humanidad, lo cierto es que este egregio profesor se interesaba por todo avance científico. Estaba muy vinculado epistolarmente con Cajal, Einstein y Curie, principalmente.

La cita viene a cuento porque acabo de leer los avances en el tratamiento terapéutico del cáncer en un pequeño y entrañable país, llamado Cuba. A pesar del criminal bloqueo que lleva padeciendo más de seis décadas. Siempre ha sido reconocido, mundialmente, como un Estado puntero en Medicina Preventiva. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, acaba de presentar como candidato vacunal para mejorar y prolongar la supervivencia de los enfermos de cáncer de hígado o hepatocarcinoma, que cada año causa más de medio millón de muertos cada año. El producto se le ha denominado HeberSaVax. Su aplicación en pacientes ha sido alentadora siendo compatible con otras terapias convencionales. Ojalá muy pronto su éxito clínico sea una realidad.

En este país nuestro, más grande, presuntuoso de democracia, somos más de dejar que inventen otros, para nuestro beneficio y ahorro en inversiones. Nos van las letras, si escritas con morbo mucho mejor. Nos saciamos de tragar autos judiciales, informes policiales, pancartas callejeras recordando a madres de prójimos. Como aquel son caribeño, “¡Es la boa!” Y como toda boa, un reptil constrictor que acabará por rompernos el esternón, hasta ahogarnos la paciencia. Aun así, el lema consignado es p’alante con el virus juristocrático.

Aquí nada de ensayos clínicos en laboratorios. Sustituimos las probetas por vasos comunicantes de la semántica. Así, el que pueda hacer que haga. O cuanto peor para todos, y cuanto peor para todos mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político. ¡Sacrebleu! No he de ser yo quien despierte mal humorado de su sueño eterno a Don Antonio de Nebrija.

Vuelvo a navegar por el ancho mar, virtualmente, hasta desembarcar en La Habana. Al oído me susurra, desde su obra, Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”. Y no hay mejor don a preservar, que la vida nos obsequia que la salud. Pues, sin ella, ¿qué somos?

Abelardo Lorenzo

(Ourense)