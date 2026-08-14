Naturaleza y yoga se dan la mano en Baños de Molgas

El entorno natural de Baños de Molgas se convirtió en la tarde de este jueves en un gran centro de bienestar y relajación. A partir de las 20,00 horas, vecinos y visitantes se sumaron a la sesión práctica de yoga del programa estival 2026 impulsado por +Deporte La Región.

La cita, que requería inscripción previa en la plataforma del Pressclub, congregó a participantes de todas las edades y niveles, que asistieron con sus esterillas para disfrutar de una clase magistral al aire libre. Guiados por las indicaciones de la monitora, los asistentes trabajaron la respiración consciente, la flexibilidad articular y el equilibrio corporal. Todo ello en un gran ambiente de tranquilidad que ofrece el área fluvial, escenario idóneo para la desconexión deportiva. Entre ellos estaba Eva Casado, de Tioira (Maceda), quién explicó que “practico habitualmente pilates”.

También participó Manuel Cid, un molguense que también practica pilates habitualmente. La jornada reflejó una estampa de sincronía total, con el grupo siguindo las posturas y asanas sobre el césped bajo la cálida luz del atardecer.

Esta iniciativa forma parte del calendario estival que +Deporte despliega por la geografía provincial, para fomentar hábitos de vida saludables y acercar el ejercicio a todos los vecinos de todos los concellos ourensanos gratis.

Deporte y naturaleza

El rotundo éxito de la jornada de ayer consolida definitivamente a Baños de Molgas como una parada habitual y deseada en el circuito de actividades saludables de la provincia. La fluida conexión entre el patrimonio natural local y las rutinas de relajación física permitió a los asistentes culminar la jornada con una gran sensación de bienestar.

La iniciativa continuará su recorrido itinerante durante las próximas tardes, ofreciendo nuevas propuestas lúdicas para mantenerse activo durante toda la fase estival.