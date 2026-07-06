Emergencias de Baños de Molgas tendrá nueva sede

Los servicios de Medio ambiente y Emergencias contarán próximamente con una nueva sede en Baños de Molgas. El Consello da Xunta autorizará hoy lunes la firma de un convenio de colaboración con el Concello por el cual ambos organismos colaborarán en la construcción de unas instalaciones municipales destinadas a acoger ambos servicios.

El Gobierno autonómico realizará una aportación de hasta un máximo de 80.000 euros para financiar el proyecto, cantidad que supone casi el 30 % del presupuesto total de la actuación.

La construcción de la nueva nave permitirá restituir la capacidad operativa de los servicios de medio ambiente y emergencias, garantizando la seguridad, la eficiencia y la continuidad de un servicio que resulta esencial para los vecinos. De hecho, el acuerdo está en la línea de los objetivos que persigue el Fondo de Compensación Ambiental, garantizando una actuación necesaria para el Concello y vinculada con la protección del medio ambiente y la gestión de las emergencias.

Fuentes de la Administración autonómica aclararon que el Concello necesita acometer este proyecto como consecuencia de los daños que un temporal de viento y lluvia registrado en marzo de 2025 ocasionó en la nave alquilada donde guardaba el material de los citados servicios, una construcción que sufrió importantes daños en la cubierta, la estructura metálica y la instalación eléctrica.

Las deficiencias que provocó el temporal obligaron al Concello a redistribuir los materiales que guardaba en la nave entre otras instalaciones municipales. Ante la inexistencia en el municipio de un espacio que reuniese las condiciones necesarias para sustituir al anterior, el Concello decidió acometer el proyecto de construcción de una nave nueva.