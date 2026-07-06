El manantial del diálogo

Qué importante es el diálogo. Escuchar al interlocutor con una instruida predisposición es una posición aventajada del ser humano inteligente, portadora de una gran dosis de ganas de vivir. Ni que decir tiene que, a veces, el milagro no se produce por razones obvias. Acostumbrarse al diálogo establece las bases del progreso en la educación, la convivencia, los proyectos y la identidad de un país; pero, sobre todo, de un valor cada vez más en desuso: la empatía.

Existen escenarios muy fructíferos para el encuentro. Uno de ellos es el que se produce en el seno familiar al compartir la mesa, ya sea para comer, cenar o, simplemente, para conversar. También la literatura nos permite alcanzarlo plenamente al conectar a fondo con el autor de la obra. El diálogo es capaz de darnos la tranquilidad de haber construido algo importante; el tiempo, nuestro contable, lo convertirá después en la varita mágica de los deseos oníricos.

Por último, su capacidad para generar amistad -principalmente en el núcleo familiar-será el manantial que alimente a esta sociedad hoy tan cuestionada, convirtiéndola en un espacio más humano, próspero y justo.

Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte

(Albacete)