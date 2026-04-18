Luz verde para la rehabilitación y protección de Santa Eufemia, en Baños de Molgas

El núcleo rural de Santa Eufemia, situado en Baños de Molgas, ya cuenta con la evaluación ambiental favorable para poner en marcha su plan especial de protección. Este trámite da luz verde a un documento que servirá como hoja de ruta para ordenar el urbanismo de la aldea, con el objetivo de frenar su deterioro y conservar su estructura tradicional.

El plan de actuación abarca una superficie de 22.813 metros cuadrados, limitándose principalmente a las zonas ocupadas por viviendas y edificaciones auxiliares típicas. A partir de su entrada en vigor, la normativa priorizará la rehabilitación de las construcciones ya existentes por encima de la nueva edificación, e incluirá pautas estrictas para la adecuación de los espacios públicos y la actualización de los servicios básicos (saneamiento, abastecimiento, etc.).

Protección del patrimonio cultural

Uno de los ejes del plan es la protección de los elementos históricos que alberga la zona. La nueva ordenación exige la redacción de un catálogo detallado del patrimonio, que incluye la Capilla de Santa Eufemia —declarada Bien de Interés Cultural (BIC)—, así como numerosos hórreos, una vivienda de balcones tradicionales y dos yacimientos arqueológicos ubicados en este perímetro. También se establecen medidas para asegurar que las nuevas intervenciones no afecten al paisaje ni a elementos próximos de alto valor, como el Castiñeiro de Santa Eufemia.

Sin alegaciones vecinales

El Informe Ambiental Estratégico concluye que la aplicación de este plan no tendrá efectos adversos significativos para el medio ambiente, siempre y cuando se respeten las normas de protección paisajística y cultural estipuladas.

El documento superó la fase de consulta pública sin recibir ninguna alegación ni sugerencia en contra. Superado este trámite autonómico, el expediente regresa ahora al Ayuntamiento de Baños de Molgas, que será la administración encargada de aplicar la normativa en el día a día urbanístico una vez se publique formalmente en el Diario Oficial de Galicia (DOG).