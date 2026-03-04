Pagarán 800 euros a su vecina de Baños de Molgas para “evitar males mayores”

Un largo conflicto vecinal en la localidad de Vide por los límites de las propiedades de dos familias, en Baños de Molgas, llegó este martes a la Sección Penal (plaza 2) y se saldó con una sentencia de conformidad. Carmen N. P. y su hija Ana Eva D.N., aceptaron una multa (540 euros) y el pago de una indemnización de 800 euros a su vecina por destrozar unas jardineras de granito. Por su parte, el tercer implicado, Miguel Ángel, marido y padre de las condenadas, respectivamente, quedó absuelto tras retirarse los cargos contra él.

Inicialmente, la Fiscalía pedía para los tres miembros de la familia una pena de 10 meses de multa a razón de 6 euros diarios. Además, reclamaba que indemnizaran conjunta y solidariamente a la perjudicada, Emilia, con 5.610 euros, acusándolos de haber inutilizado una cámara de seguridad con un spray negro y de deshacer con una azada unas jardineras y un peldaño de granito. Sin embargo, gracias al acuerdo alcanzado, los hechos probados se han limitado exclusivamente a los daños en las jardineras.

A su salida de los juzgados, Ana Eva explicó que este enfrentamiento deriva de un antiguo problema que se remonta a la época de sus abuelos, quienes ejercieron como maestros en la localidad. Según el relato de las inculpadas, decidieron aceptar la conformidad para “evitar males mayores” y en favor de “la paz vecinal”. A pesar de haber refrendado el acuerdo, insistieron en que no comparten los hechos. Ana Eva reveló que en la denuncia inicial su vecina incluyó un incendio que nunca existió (aportaron un certificado de la Xunta) y el corte de un ciprés.