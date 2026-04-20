Los populares reúnen a los alcaldes más jóvenes en Baños de Molgas

El PPdeG celebró un encuentro de alcaldes jóvenes en Baños de Molgas, donde una docena de regidores de toda Galicia se dieron cita. Contaron con la compañía del responsable de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y el presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, quienes reconocieron la labor de los alcaldes y de las nuevas generaciones del partido “que traballan a diario para mellorar a vida da veciñanza”.

Manuel Fernández, el regidor de Baños de Molgas, actuó como anfitrión, siendo uno de los quince alcaldes menores de 40 años que tiene el PP y, a sus 33 años, es el alcalde popular más joven de la provincia. Fernández destacó que estos encuentros sirven para “reforzar as relacións e dar resposta ás necesidades dos nosos veciños”. Luis Menor se refirió a estos jóvenes como “piares” del partido, definiéndolos como candidatos “activos, dinámicos, con ganas de mellorar as cousas e con interese por defender a terra”.