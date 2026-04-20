La historia de la humanidad, por desgracia, está llena de conflictos que han desembocado en guerras, desolaciones y tragedias sin que se hayan resuelto de forma definitiva sus diferencias.

Las ideologías y las religiones han sido dos claros exponentes de estas disputas, acompañadas por incontables muertos, heridos, mutilados y distintas desgracias.

Hoy, Oriente Medio es uno de los focos de atención mundial, donde un pequeño estrecho se convierte en un nudo estratégico para un producto fundamental: el petróleo. Este recurso energético, que mueve buena parte de las actividades que sostienen el mundo contemporáneo, se convierte en un objetivo ansiado.

Allí, la religión marca el destino de los pueblos, mientras el dinero se erige en una ideología de poder infinito, dispuesta a todo con tal de controlar ese elemento tan preciado.

Creemos que lo que pensamos es la única verdad y cerramos la puerta al debate y al consenso con quien piensa diferente.

Imponer la propia visión mediante el uso de las armas ha sido, es y podrá seguir siendo el medio que determine quién es el vencedor. Por desgracia, casi siempre pierde el sentido común, ese que debería llevarnos a limar diferencias entre pensamientos e ideologías distintas.

Algún día vendrá, esperemos, el renacimiento de un hombre nuevo capaz de dejar atrás los conflictos para dar paso al entendimiento.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)