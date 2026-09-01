Usuarios de la Fundación San Rosendo visitaron el Santuario de Los Milagros en Baños de Molgas

El Santuario de Nuestra Señora de Os Milagros amaneció este lunes rebosante de vida, devoción y espíritu de hermandad. Un total de 513 usuarios procedentes de numerosas residencias de la provincia se congregaron en Baños de Molgas para celebrar la ya tradicional peregrinación anual organizada por la Fundación San Rosendo.

La solemne eucaristía, oficiada a las 12,00 horas por el obispo José Leonardo Lemos Montanet, marcó el inicio de una emotiva jornada de convivencia que unió a trabajadores, usuarios, familias y autoridades. A la cita anual no quisieron faltar miembros de residencias llegados desde localidades como Pereiro de Aguiar, Celanova o Xinzo de Limia, demostrando el enorme alcance territorial de esta iniciativa.

El alcalde del municipio anfitrión, Manuel Fernández, aprovechó la cita para ensalzar la labor incansable del personal de la entidad sociosanitaria, dirigiéndose directamente a ellos: “Felicitarvos pola gran labor que facedes coas persoas, cos máis necesitados e coas máis maiores, noraboa”. A sus cálidas palabras se sumó el presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela, quien destacó el enorme valor sentimental de esta convocatoria, definiéndola como “un referente de que estamos unidos, de que le pedimos a la Virgen”.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, que acudió a la cita acompañada por el director xeral Antón Acevedo, también quiso arropar a los asistentes subrayando que esta reunión “define moi ben o que é a Fundación San Rosendo”. La representante autonómica ensalzó el esfuerzo diario de los profesionales: “Ese compromiso que tendes tódolos días atendendo, coidando e mimando ás persoas con discapacidade e ás maiores”.

Tras los actos institucionales, la música de gaita tomó el relevo para dar paso a las actuaciones de los propios usuarios y a una gran comida fraternal. Durante esta velada, las personas mayores disfrutaron de una inolvidable jornada de reunión, en la que las muestras de alegría dejaron claro que la convivencia juega un papel fundamental para desarrollar una vida plena.

Un centro de referencia para la discapacidad en la provincia

La Residencia Nuestra Señora de Os Milagros, ubicada en el municipio de Baños de Molgas, lleva más de cinco años prestando asistencia ininterrumpida a personas con discapacidad. En la actualidad, da servicio a un total de 70 usuarios, dentro de un centro que dispone de una capacidad máxima de hasta 90 plazas.

El complejo residencial cuenta con amplias instalaciones, entre las que se incluyen cocina propia, grandes zonas ocupacionales, áreas deportivas y jardines. Este cuidado entorno natural resulta una pieza clave para su salud física.

Todas estas dependencias están destinadas a favorecer la autonomía, la participación y el bienestar de las personas usuarias durante su rutina diaria.

Para garantizar este elevado nivel de servicio, el centro cuenta con más de 60 profesionales en plantilla. Un equipo altamente cualificado y especializado en la atención a personas con discapacidad, totalmente enfocado en el acompañamiento constante de los usuarios en su día a día y en las diferentes actividades que se desarrollan ininterrumpidamente en las instalaciones de la residencia.