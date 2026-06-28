SEGURIDAD CIUDADANA
Los voluntarios de Protección Civil, ejemplo de entrega solidaria
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El director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, junto con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, participó en las X Jornadas de Convivencia de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de Ourense, donde destacó la dedicación de este personal a la hora de responder ante emergencias.
Para el director xeral, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil constituyen un ejemplo constante de solidaridad al dedicar desinteresadamente su tiempo a la protección y el cuidado de la comunidad y del entorno en el que operan. A su juicio, esta labor merece ser reconocida y respaldada tanto por las administraciones como por la ciudadanía. En este sentido, subrayó el compromiso de la Xunta con estos grupos -pilares fundamentales en la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana- mediante diversas medidas de apoyo que incluyen financiación, equipamiento y formación.
Por su parte, el presidente de la Diputación provincial de Ourense, Luis Menor, puso en valor que la provincia de Ourense se sitúa a la cabeza del voluntariado en Galicia, igualando en número de agrupaciones (75) a una provincia tan poblada como A Coruña y agradeció la “labor impagable” de los 1.231 voluntarios ourensanos que demuestran la cara “máis xenerosa” de un territorio rural y disperso.
La Xornada de Convivencia reunió a más de 350 participantes procedentes de 54 agrupaciones de toda Galicia. José Ángel Rodríguez Herrero, de la agrupación de Parada de Sil, fue elegido el mejor voluntario del año.
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