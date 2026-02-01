A casa de Trasalba, epicentro do Ano Oteriano este 2026
PREMIO TRASALBA
A Fundación cre que será unha oportunidade para reafirmar a identidade galega na xente nova
A declaración oficial por parte do Parlamento de Galicia do ano 2026 como o Ano Oteriano constitúe un fito fundamental na política cultural da autonomía, destinado a honrar a figura de Ramón Otero Pedrayo (1888-1976), o denominado “Patriarca das Letras Galegas”.
Esta efeméride non só conmemora o 50 aniversario do falecemento do autor, senón que coincide de xeito providencial co centenario da publicación da súa obra “Guía de Galicia” (1926), un texto que redefiniu a percepción xeográfica e sentimental do territorio galego. Estas converxencias cronolóxicas proporcionan un marco de referencia excepcional para unha programación co seu epicentro operativo e simbólico: a Fundación Otero Pedrayo en Trasalba, cuxo presidente Eduardo López Pereira resultou reelixido na mañá de onte polos padróns da entidade para outros catro anos.
Cinco liñas de acción
O Padroado da Fundación definiu na súa xuntana cinco liñas mestras onde a primeira busca visibilizar e revitalizar a figura e a memoria de Don Ramón Otero Pedrayo, o que implica non só lembrar a súa biografía, senón reinterpretar os seus textos á luz dos retos contemporáneos. A segunda liña céntrase en fortalecer a presenza pública da propia fundación mediante campañas de comunicación e unha maior apertura a diversos colectivos sociais.
A terceira liña estratéxica aposta polas sinerxías con outras entidades culturais como a Real Academia Galega (RAG), a Cátedra Otero Pedrayo da Universidade de Santiago de Compostela e o Consello da Cultura Galega, sendo estas colaboracións esenciais para o desenvolvemento da cuarta liña, os proxectos editoriais, dado que Otero Pedrayo deixou unha produción tan vasta que aínda hoxe existen obras inéditas, textos dispersos en prensa e correspondencia por publicar, polo que o Ano Oteriano será o marco para avanzar na edición crítica e divulgativa destes materiais; finalmente, a quinta liña é, quizais, a máis crítica para o futuro da institución: a atención ás diversas realidades públicas, con especial énfase na mocidade.
O profesor e escritor Ramón Villares Paz recibirá o Premio Trasalba 2026
A Comisión de Goberno da Fundación Otero Pedrayo acordou que o Premio Trasalba 2026 lle sexa outorgado ao profesor Ramón Villares Paz, pola súa entrega á causa oteriana e polos moitos anos que leva dedicado a investigar ao esteo da Xeración Nós como historiador e xeógrafo. A xunta de gobiern considerou que o ensaio “Fuga e retorno de Adrián Solovio” (Galaxia, 2018) é unha das pezas claves para achegarse ao escritor. Libros seus son piares fundamentais para o coñecemento da identidade galega.
