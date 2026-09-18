Os nenos de Barbadás presumen de bicicleta

EDUCACIÓN VIARIA

O Paseo dos Amieiros converteuse nun circuíto de educación viaria infantil

As bicicletas foron onte as grandes protagonistas na Valenzá.
As bicicletas foron onte as grandes protagonistas na Valenzá. | Martiño Pinal

O Paseo dos Amieiros de Barbadás converteuse onte nunha auténtica cidade en miniatura. Ducias de rapaces de ata 10 anos, provistos das súas bicicletas, patíns ou patinetes, e cos seus correspondentes cascos de uso obrigatorio, tomaron o espazo para participar no Circuíto Ciclista Infantil. A actividade, enmarcada na celebración da Semana Europea da Mobilidade, transformou o paseo nun trazado de educación viaria cheo de semáforos, sinais de tráfico e peóns, onde os máis pequenos puideron poñer a proba a súa pericia sobre as rodas.

A xornada, de carácter gratuíto e impulsada pola Biciescola Maese Bike, estendeuse dúas horas e fixo as delicias da cativada, que tamén puido gozar dunha xincana de adestramento e dunha carpa instalada a modo de obradoiro de bicis.

Tal e como destacou o alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, a cita demostrou o acerto deste tipo de iniciativas, que permiten “que a rapazada se divirta ao tempo que aprende educación viaria”. Deste xeito, o Concello de Barbadás busca avanzar na concienciación cidadá, fomentando dende a nenez o uso de medios de transporte sostibles.

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