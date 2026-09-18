Bildu es ya el más firme apoyo de Sánchez

Bildu se ha convertido en el más firme apoyo, en el más sólido respaldo de cuantos mantienen a Pedro Sánchez en la Moncloa. Al contrario de otros de sus consocios, el partido de Otegi no sólo reitera su cerrado y firme apoyo, sino que, frente a otros de los variados sustentos de Sánchez, reduce, amortigua o simplemente calla sus críticas a asuntos como el de la invasión de Ceuta. Desde que Zapatero iniciara el blanqueo de ETA, la obra ha sido perfeccionada por aquel que dijera: “No es no y nunca es nunca, y si quiero se lo repito cien veces”. Claro que cambiar de opinión no es mentir. Bildu ha obtenido con largueza la retribución que exigió por su apoyo, y los más destacados asesinos de ETA no sólo van saliendo de la cárcel sin arrepentirse, sino que reciben públicos reconocimientos con total impunidad.

Desde que Sánchez transfirió al Gobierno Vasco las competencias penitenciarias, se han concedido 124 progresiones a tercer grado a presos de ETA, 28 aplicaciones del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y 62 libertades condicionales. Sólo quedan 32 etarras en prisión, pero Bildu reitera que los quiere pronto en la calle. Los beneficiados por el Gobierno Vasco, del PSOE, son ya los más notable criminales: Jon Bienzobas, que asesinó al catedrático y jurista Francisco Tomás y Valiente, condenado a 266 años de prisión; el etarra Gadafi, asesino de 15 personas; Juan Antonio Olarra Guridi, exjefe de ETA que ordenó el asesinato del fiscal Luis Portero, condenado a más de 2.000 años de cárcel por varios atentados, y que también logró en mayo salir de la cárcel sin arrepentimiento. El Gobierno Vasco otorgó el pasado mes de marzo la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Soledad Iparraguirre, alias Anboto, la exjefa de ETA que asesinó a 14 personas, y a Juan Ramón Carasatorre, uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez.

La liberación de etarras, como Arnaldo Otegi se ha cansado de repetir, es primer objetivo de su organización, y a cambio está dispuesto a prestar a Sánchez todo el apoyo que precise y aprobarle los presupuestos. La nación se conmueve con la aplicación del tercer grado al mayor asesino de la historia de España, Henri Parot, sin el menor gesto de arrepentimiento, autor de 82 asesinatos, con condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos consumados, otros en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos. Y porque lo pararon a tiempo, que iba a ejecutar otra masacre en Sevilla.

Y con razón las asociaciones de víctimas del terrorismo mantienen con dignidad su lucha porque, como dice la hermana de Gregorio Ordóñez: “No estamos ante una verdadera política de reinserción, sino ante una política penitenciaria puesta al servicio de la izquierda abertzale y de su objetivo histórico de vaciar las cárceles de presos de ETA sin exigirles arrepentimiento”. Hoy en día, la persona que ejecuta las obligaciones derivadas del compromiso de Sánchez con Bildu es María Jesús Carmen San José López, consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco desde el 2024.

Y mientras, como ajeno a todo esto, Sánchez se despacha en foros amigos, con sus habituales malabarismos del lenguaje, y anuncia que en diciembre estará resuelto lo de Ceuta, donde va a ampliar a 10.000 las plazas para acoger a inmigrantes ilegales. La proporción es apabullante, porque en circunstancias normales la ciudad disponía de 500 plazas. Cuando uno escucha la rapidez con que este hombre dice una cosa y la contraria viene a cuento aquella famosa cita de Enrique Javier Poncela de que “para ser moral basta proponértelo; para ser inmoral hay que poseer condiciones especiales”. Yo me pregunto si Sánchez duerme bien ante la evidencia del lamento de la gente de la vida cotidiana de los habitantes de Ceuta y su propia responsabilidad en ello que, por lo visto, no es ninguna.