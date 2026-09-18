Playa de Ríos en Vigo

Un astillero y un muelle dividen el arenal en tres. El río Paraixal desemboca negro y en un tubo en la playa. En algún punto desconocido se unen a él las corrientes de agua del Peleteiras y el Pontillón. El río baja negro y marrón oscuro. Muchos vertidos contribuyen a su color.

La playa de Ríos tiene tres arenales. Tres playas que la gente de Teis reclama. Las playas están totalmente contaminadas. Entre otras cosas porque el río baja sucio. El agua de los arenales no es analizada. No hay ningún seguimiento medioambiental. Sólo una ducha seca que alguna institución puso a pie de playa. Puedes bañarte pero a tu riesgo. Unas señoras se bañan los pies al atardecer en la playa de Ríos. Son las únicas.

La gente de Teis quiere que el río Paraixal desemboque en el arenal limpio. Color agua. Quieren que las playas de Ríos estén libres de agentes contaminantes. Quieren bañarse en la playa en un futuro próximo. Porque la industrialización de Teis fue dura. Tanto en la costa como por el paso de la autopista.

Las playas de Teis son para las personas. No para los vertidos. Teis espera playas limpias. Un arenal de Ríos recuperado. Es una deuda de la industrialización.

Emmanuel Rueda Girondo

(Vigo)