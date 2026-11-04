El pleno de Barbadás pasa al turno de mañana

El pleno municipal de Barbadás dejará de celebrarse por las tardes. Así se decidió durante la sesión ordinaria correspondiente a noviembre, que volvió a alargarse más allá de la medianoche.

La iniciativa partía del grupo de ediles no adscritos -Manuel Ángel Fernández y José Luis Dorribo-, quienes argumentaban que la apuesta del gobierno municipal por celebrar las sesiones durante la tarde no había conseguido incrementar el interés y la asistencia de los vecinos al salón de plenos; además de ver la duración de los plenos como una dificultad para formular ruegos o preguntas; una posición que también defendieron los representantes del BNG durante su intervención, manifestando su apoyo al cambio de horario.

La secretaria municipal recordaba a los ediles que será necesaria una reforma del Reglamento Orgánico Municipal para que sea efectiva

Tampoco se opuso al cambio el gobierno municipal, quienes -a través del teniente de alcalde, Daniel Rey- coincidieron en que el nuevo horario ayudaría “a mejorar el trabajo municipal y evitar plenos de madrugada”. Por su parte, los populares llegaron incluso a sugerir que las sesiones empiecen a las 9,00 horas por las mañanas.

No lo tuvieron tan claro las ediles socialistas, quienes argumentaron que el cambio de horario dificultaría la presencia en la sala de trabajadores del sector privado, y la restringe a funcionarios o liberados. El Partido Galego votó en contra de la propuesta argumentando que el turno de tarde favorece la presencia de trabajadores por cuenta ajena y autónomos. Aunque la moción fue aprobada, la secretaria muncipal recordaba a los ediles que será necesaria una reforma del Reglamento Orgánico Municipal para que sea efectiva.

Un nuevo auditorio

También salió adelante, esta vez por unanimidad, la propuesta de buscar emplazamiento para un nuevo auditorio en la localidad, propuesta que fue enmendada para que el futuro espacio cultural sea multiusos e incluya aulas de formación, las escuela de música, salas de ensayo e infraestructura escénica.

Daniel Rey subrayó que, para acometer ese proyecto, será necesaria la cooperación de la Xunta y la Diputación de Ourense, llegando a proponer dos posibles ubicaciones, frente a lo cual, el PP pidió que el proyecto cuente con “viabilidad técnica y compromisos económicos”.