El PP de Barbadás elige al exvicerrector Javier Rodríguez Rajo como candidato a la alcaldía en 2027

La agrupación local del Partido Popular de Barbadás ha propuesto a Francisco Javier Rodríguez Rajo como candidato a la alcaldía para las elecciones municipales de 2027. También asumirá la presidencia de la gestora local de la formación.

Nacido en Barbadás en 1971, Rodríguez Rajo cuenta con una amplia trayectoria profesional vinculada a la Universidad de Vigo, donde fue decano de la Facultad de Ciencias y vicerrector del Campus de Ourense. También presidió la Asociación Española de Aerobiología.

El candidato ha aceptado la propuesta por el "compromiso que siempre sentí con mi concello, donde nací y resido". Su objetivo es impulsar un proyecto municipal basado en la capacidad de gestión, la estabilidad y la participación vecinal. Rodríguez Rajo considera que Barbadás necesita "estabilidad y compromiso" y señala como prioridades mejorar las infraestructuras municipales, atender el bienestar de mayores y jóvenes y reactivar el comercio local. Para ello, pretende formar un equipo con personas procedentes de diferentes ámbitos profesionales, empresariales, deportivos, culturales y sociales, garantizando la representación de todas las parroquias.

Luis Menor apuesta por un gobierno "solvente y estable"

El presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, participó en la reunión de la agrupación local y defendió que Barbadás, el quinto municipio más poblado de la provincia, merece "o goberno solvente e estable que tanto necesita a política municipal de Barbadás e que vai garantir o PP con esta candidatura". Menor agradeció a Rodríguez Rajo que aceptara encabezar la lista electoral y destacó la importancia de incorporar perfiles preparados a la política municipal.

También tuvo palabras de reconocimiento para José Manuel Freire Couto, presidente de la gestora local desde su constitución en diciembre de 2024.

El dirigente provincial aseguró que el nuevo candidato, su equipo y los integrantes de la gestora representan la apuesta del PP por ofrecer un rumbo definido al futuro de Barbadás.