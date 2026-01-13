Protección Civil de Barbadás atendió seis accidentes con jabalís en los primeros once días de 2026

Los efectivos de Protección Civil de Barbadás tuvieron que atender en los once primeros días del año un total de seis accidentes causados por atropellos a jabalís. Cinco de ellos sucedieron en la OU-540 -siendo el tramo entre el motel Cancún y Loiro el tramo que más colisiones concentra- mientras el restante ocurrió en la A-52. Además, en lo que va de enero aparecieron más jabalís arrollados sin que se notificase accidente.

El último en el que intervinieron tuvo lugar hace tres días, el pasado sábado. Fue en el kilómetro 6 de la OU-540, lugar a donde acudió el turno de noche, encontrándose con dos vehículos y dos animales implicados. Desde Protección Civil de Barbadás han hecho un llamamiento a los conductores para que extremen las precauciones, especialmente cuando circulen por la OU-540.

Entre los consejos que ofrecen desde este servicio a los que van al volante está el reducir la velocidad, prestar especial atención durante el amanecer y el anochecer o conducir con las luces largas encendidas por la noche cuando no circulen vehículos de frente.