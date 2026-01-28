Regueifas, desfile y canto en el Entroido barbadés

El gobierno municipal de Barbadás en pleno participó en la presentación del cartel y actividades del Entroido en la localidad, en la que el alcalde, Xose Carlos Valcárcel, prometió “unha programación intensa e extensa” en la que no faltarán ”os mecos, as regueifas, as charangas e os cantos de taberna”.

La primera novedad este 2026 está en el propio cartel anunciador, donde este año se ha prescindido del concurso para elegirlo. “Hai dous anos, o suposto artista enviou o mesmo cartel en diversas localidades de España, o que lle quita o elemento creativo e tradicional, e o ano pasado, acusouse de plaxio ao autor”, explicó el regidor para justificar esta decisión.

Amoreáronse máis de 1.000 nenos e nenas nun tramo moi pequeno, polo que este ano volvemos ó modelo anterior e cada colexio desfila por separado"

En el ámbito escolar, el desfile infantil, que está programado para el 13 de febrero, “ten certas modificacións respecto a anos anteriores”, seguía indicando Valcárcel. “Amoreáronse máis de 1.000 nenos e nenas nun tramo moi pequeno, polo que este ano volvemos ó modelo anterior e cada colexio desfila por separado”, añadía el regidor.

Mientras, los estudiantes del CEIP Filomena Dato y O Ruxidoiro ya han comenzado con el obradoiro de máscaras. La elegida este 2026 será el Follateiro de Lobios. También se encuentran preparando los mecos que formarán parte de los jueves de Comadres y Compadres, “a antesala dos días grandes”, según el regidor.

Colaboración ourensana

El día grande seguirá siendo el martes de Entroido, 17 de febrero este año, día en el que Barbadás ha preparado su Gran Desfile. David Rey, teniente de alcalde, indicaba que “no operativo de seguridade participarán efectivos médicos, Protección Civil, Policía Local de Barbadás, Policía Local de Ourense e efectivos da Guarda Civil” ante la alta previsión de participantes. La inscripción está abierta hasta el 16 de febrero.