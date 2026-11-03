El centro de salud de Beade vuelve a tener un médico

El centro de salud de Beade vuelve a contar con un médico a su cargo después de casi un mes sin un profesional fijo en sus instalaciones. El nuevo sanitario se incorporó ayer.

Tras el traslado de la anterior médica, el servicio sanitario en la localidad se mantuvo únicamente dos días a la semana (lunes y viernes) desde principios de octubre. Durante todo este tiempo, la atención corrió a cargo de la propia facultativa ya trasladada, que se acercaba al centro de forma voluntaria y contaba con el apoyo de la enfermera. "É de agradecer que esa profesional se acordase de nós. Aínda que xa non estivese aquí, non quixo deixar ao pobo sen atender", afirma el alcalde de Beade, Fernando Taboada, en agradecimiento a la doctora que ejercía en el ambulatorio.

Manuel Grande, nuevo médico de Beade, advierte que “non hai suficientes médicos para as xubilacións que vai haber”

Un mes de desplazamientos

Ante la falta de un médico, los vecinos se vieron obligados a desplazarse a otros concellos para poder recibir atención sanitaria. "A situación non era cómoda nin para a enfermeira, que atendeu a todo o mundo e fixo un traballo importante todo este tempo, nin para os pacientes", explica el regidor municipal. Según relata, a muchas de las personas que pedían cita les indicaban que debían acudir a Leiro, aunque la mayoría esperaba poder trasladarse al Punto de Atención Continuada (PAC) en Ribadavia por las tardes, por la facilidades en transporte. Taboada señala que les plantearon distintas alternativas a lo largo de este tiempo y que, tras casi un mes "insistindo", finalmente ayer llegó un nuevo profesional.

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El doctor Manuel Grande es el nuevo médico de Beade, que atenderá el centro de salud junto con la enfermera que ya estaba con anterioridad. En su valoración de su primera jornada, destaca que transcurrió "ben" y "tranquila", pese al periodo en que la localidad permaneció sin doctor.

Sin embargo, al ser preguntado por la situación actual de la sanidad en el rural gallego, se muestra sincero al abordar el desafío de la falta de profesionales: "Este problema vén desde moi atrás, xa cando eu comecei na facultade de Medicina na o ano 2004 comentaban que ía haber un problema xeracional, e co tempo está a verse que si: non hai suficientes médicos para as xubilacións que vai haber".