La memoria de las plantas

Cuando pensamos en la memoria, solemos imaginar algo ligado a las personas o a los animales. Pensamos en recuerdos, experiencias o aprendizajes. Por eso resulta sorprendente descubrir que las plantas, a su manera, también tienen memoria. No recuerdan como nosotros ni almacenan imágenes del pasado, pero sí son capaces de registrar información de su entorno y utilizarla para adaptarse mejor a lo que les rodea.

A simple vista puede parecer imposible. Las plantas no tienen cerebro, sistema nervioso ni capacidad para desplazarse. Sin embargo, llevan millones de años sobreviviendo gracias a una extraordinaria habilidad para percibir cambios y responder a ellos. Para conseguirlo, necesitan algo parecido a la memoria: un mecanismo que les permita conservar información sobre lo que han vivido.

Uno de los ejemplos más conocidos es el de las plantas que necesitan pasar frío antes de florecer. Muchas especies no producen flores hasta haber experimentado las bajas temperaturas del invierno. Es como si guardaran un registro de los meses fríos y esperaran el momento adecuado para comenzar una nueva etapa de crecimiento. Gracias a este sistema evitan florecer antes de tiempo y reducen el riesgo de que una helada arruine su reproducción.

También existen estudios que demuestran que algunas plantas reaccionan de manera diferente después de haber sufrido una sequía. Cuando vuelven a encontrarse en condiciones similares, activan antes determinados mecanismos de defensa para ahorrar agua y protegerse del estrés. De alguna forma, conservan la información de experiencias anteriores y la utilizan para afrontar mejor las dificultades futuras.

Quienes trabajamos con plantas observamos algo parecido cada temporada. Hay ejemplares que parecen llevar un calendario incorporado. Año tras año brotan, florecen o entran en reposo en momentos muy concretos. No es una cuestión de casualidad. Las plantas perciben cambios en la duración de los días, en la temperatura o en la humedad, y utilizan toda esa información para coordinar su ciclo vital.

La memoria vegetal también está relacionada con la luz. Muchas especies son capaces de medir la duración de las jornadas y detectar cuándo los días empiezan a acortarse o a alargarse. Gracias a ello saben cuándo deben prepararse para florecer, producir semillas o entrar en reposo. Aunque nosotros apenas percibimos esos cambios, las plantas los registran con enorme precisión.

Hay incluso especies que pueden reconocer agresiones repetidas. Cuando determinados insectos atacan una planta, esta produce sustancias químicas defensivas. Si el ataque vuelve a repetirse, la respuesta suele ser más rápida e intensa. No se trata de una memoria consciente, pero sí de una forma de aprendizaje biológico que aumenta sus posibilidades de supervivencia.

Todo esto nos obliga a mirar las plantas de una manera diferente. Durante mucho tiempo las consideramos seres pasivos, inmóviles y simples. Sin embargo, la ciencia lleva años demostrando que son organismos mucho más complejos de lo que imaginábamos. Perciben señales, se comunican mediante sustancias químicas, reaccionan a los cambios del entorno y almacenan información que influye en su comportamiento futuro.

Quizá por eso los jardines nos sorprenden cada primavera. Lo que parece un simple brote o una flor que se abre en el momento justo es, en realidad, el resultado de meses de observación silenciosa. Las plantas llevan todo el año recogiendo información sobre el mundo que las rodea para decidir cuándo crecer, cuándo florecer y cuándo esperar.

La próxima vez que contemples una planta, recuerda que bajo esa apariencia tranquila se esconde una extraordinaria capacidad de adaptación. No tienen memoria como la nuestra, pero sí una forma propia de recordar. Y gracias a ella llevan millones de años encontrando la manera de sobrevivir en un mundo en constante cambio.

@achillea.flowers