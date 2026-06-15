Se mantiene nivel 2 en incendio de Boborás y las hectáreas afectadas suben a 240, aunque está "camiño de estabilizarse".

Tras unas primeras horas de mucha tensión por el incendio en Boborás que afecta a las parroquias de Moreriras y Feás, Patricia Torres, alcaldesa de Boborás, reconoció que se vivieron momentos especialmente complicados por la cercanía de las llamas y que está "camiño de estabilizarse".

"El fuego llego a estar muy cerca de las viviendas y fue necesario actual con rapidaz, coordinación y mucha prudencia", apuntó Torres que está situación obligó a activar el nivel 2. La alcadesa de Boborás agradeció la respuesta ejemplar de los vecinos ante la situación cuando se les pidió regar los alrededores de sus viviendas como medida preventiva, incluso ayudando a vecinos que no estaban y también protegieron sus viviendas.

"A estas horas el incendio continúa activo y se mantiene el nivel 2 por precaución. Vienen horas de calor y los trabajos de extinción continúan", comentó Patricia Torres. La zona más complicada por el momento es el entorno de Gabián debido a que su orografía complica las labores de extinción.

Las autoridades estiman que por el momento han sido calcinadas 240 hectáreas. La alcaldesa de Boborás reconoció estar cansada por las labores desarrolladas durante toda la jornada de ayer pero agradecidos por la ayuda de vecinos, brigadas y demás organismos han trabajado en las labores de extinción.