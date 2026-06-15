Registrado un segundo incendio forestal cerca de un colegio en Boborás en menos de 24 horas

El municipio de Boborás registró este lunes 15 de junio un nuevo incendio forestal, el segundo en menos de veinticuatro horas.

Este nuevo incendio forestal comenzó sobre las 14:00 horas y se encuentra un punto alejado al originado el pasado domingo. La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, indicó que hay indicios que muestran que fue provocado.

Ante esta situación se dio rápidamente la señal de alarma y se desalojó un colegio cercano a las llamas. Las llamas se encuentran bajo control y este tuvo el origen en una finca privada llena de maleza.

Gracias a la rápida intervención de medios se pudo solucionar rápido. También se movilizaron avionetas que estaban dando apoyo a ese incendio en la zona de Feáns-Becoña.