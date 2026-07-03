O Couto Mixto nomea os seus novos xuíces honorarios en Calvos de Randín

XUICES E XUIZAS HONORARIOS
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A igrexa de Santiago de Rubiás, en Calvos de Randín, acolle este sábado a partir das 12,30 horas o acto de nomeamento dos novos xuíces honorarios do Couto Mixto: a asociación de mulleres rurais “A Raia” de Baltar, o fotógrafo Xurxo Lobato e o tradutor e docente portugués Marco Neves. Haberá ademais unha actuación musical de María do Ceo e un xantar popular no Diestro do Crego.
A xornada, organizada pola Asociación de amigos do Couto Mixto, volverá render tributo á memoria, á identidade e á cultura deste microestado independente entre España e Portugal, que abranguía as aldeas de Santiago, Rubiás e Meaus ata desaparecer en 1868 co Tratado de Lisboa.
Xa pola tarde, ás 20,00 horas estrearase en Santiago de Rubiás a obra de teatro “Os pasadores do Couto Mixto”, unha coprodución internacional do Centro Dramático Galego. A obra, creada pola autora e directora portuguesa Patrícia Portela, parte de historias reais de persoas que cruzaron a Raia entre a Guerra Civil e a Revolução dos Cravos.
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