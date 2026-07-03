Gracias por existir "Aloumiños no Bosque"

En Ourense hay una escuela de bolboretas. Una escuela de bolboretas, pequeñas, de entre 2 y 6 años.

Las bolboretas allí son felices y desarrollan todo su potencial.

Aprenden a vivir de la forma más adecuada, en armonía y cooperación con las demás bolboretas. Qué digo con las demás bolboretas… con los gatos, el perro, las gallinas, los pájaros, los árboles, las hierbas, las flores, las rocas, el agua, la tierra….

Allí fue a parar mi bolboreta Mamen. Con todos sus potenciales y una herida en el alma.

Ahora Mamen ya tiene 6 años, su vida no es fácil, pero con serenidad, cariño, comprensión y libertad, su herida se está cerrando

Llegó a Aloumiños como un capullito, abrazándose su tristeza y abandono. Pero poco a poco con una excelente educación (en fines, principios y objetivos educativos así como un extraordinario ejercicio profesional), Mamen comenzó a expresarse, a desenvolverse y a desarrollarse.

Y Mamen sigue recordando y también intuye su porvenir … pero afortunadamente en el lugar en donde se facilita su proyección, se respeta su ritmo de aprendizaje; en el lugar en donde ha de desarrollarse integralmente, se da el juego libre, y en el lugar en donde experimenta, es el lugar de su recreo.

Ahora Mamen ya tiene 6 años, su vida no es fácil, pero con serenidad, cariño, comprensión y libertad, su herida se está cerrando y ahora canta, baila, ríe, llora, pinta, construye, juega, inventa disfraces de águila, barcos rokeros piratas… y hasta con seguridad ¡encierra al gallo en el gallinero!

Pudiera decirse que crece a traves de la felicidad.

Afortunadamente, Mamen es ya una bolboreta de muchos colores.

Una mamá de acogida

(Ourense)