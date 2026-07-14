Un centro social refuerza el proyecto rural de Muimenta, en Carballeda de Avia

Este lunes se inauguró el centro social multiusos de Muimenta (Carballeda de Avia), una de las 24 actuaciones que forman parte del Plan de inversiones de la Xunta, con el que se han impulsado 700 nuevas plazas residenciales en diversas localidades gallegas con el objetivo de revitalizar el medio rural.

Dicho plan contó con una financiación de 18,5 millones de euros procedentes de fondos europeos, en cuyo marco se llevaron a cabo 16 actuaciones en la provincia de Ourense. La iniciativa desarrollada en Muimenta es una de ellas y recibió una inversión de más de 285.000 euros por parte del Gobierno autonómico, en colaboración con la Diputación de Ourense y el Concello de Carballeda de Avia.

El acto inaugural reunió a la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañados de la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto; el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo; y el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez.

La visita incluyó un recorrido por las instalaciones del inmueble, situado en la parte más alta del entorno. El edificio dispone de una cocina de uso compartido y de diferentes espacios polivalentes destinados a acoger reuniones vecinales, encuentros y otras actividades abiertas a toda la población. La cita congregó también a numerosos vecinos de la aldea, que quisieron conocer el resultado de la actuación.

Rehabilitación rural

Con la apertura de este centro social, el Concello de Carballeda de Avia y la Fundación Ría refuerzan su estrategia de dinamización de Muimenta, incorporada al programa de Aldeas Modelo de la Xunta en 2019. El proyecto busca dar respuesta a la necesidad de contar con un espacio común para los vecinos y se materializa en una construcción cuyo diseño ha sido reconocido con el Primer Premio de la Casa de la Arquitectura 2026.

Fabiola García destacó la iniciativa: «A abordaxe do reto demográfico require a mellora das condicións da poboación». Al mismo tiempo, subrayó que su principal objetivo es «consolidar as aldeas, seguir xerando emprego e dinamizar as distintas vilas do concello».

Un edificio abandonado durante una década

La ola de incendios de 2017 que afectó a Galicia también alcanzó Muimenta. Tras los daños, la localidad fue declarada Aldea Modelo para acometer un plan de revitalización en su entorno. El centro social inaugurado este lunes forma parte de esa estrategia, que desde el 2020 impulsa distintas iniciativas orientadas a la recuperación de Muimenta y al fomento de la convivencia intergeneracional.

El proyecto del centro social ha permitido recuperar una antigua edificación abandonada durante décadas y dañada por el fuego, adaptándola a su nuevo uso como espacio comunitario. Sobre esta actuación, la conselleira de Política Social e Igualdade la calificó como “un exemplo de boas prácticas para afrontar o reto demográfico e revitalizar o rural”, al considerar que combina “a recuperación do territorio, a rehabilitación do patrimonio, a atracción de nova poboación e a mellora das condicións de vida”.

García también hizo referencia a la visita realizada horas antes a la vivienda comunitaria municipal Os Muíños, donde la Xunta invirtió 43.000 euros para habilitar la cocina y dotarla del equipamiento necesario. En la actualidad, residen en ella 12 personas que tienen acceso a una variedad de servicios y actividades.