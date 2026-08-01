FUSIÓN EN O RIBEIRO
La oposición de Carballeda agita una moción de censura
FUSIÓN EN O RIBEIRO
La amenaza de una moción de censura contra el alcalde sacude el tablero político de Carballeda de Avia. La formación Carballeda Adiante hizo público ayer que planteó al resto de ediles del PSOE tras la comisión de cuentas echar al regidor socialista Luis Milia mediante una moción de censura con apoyo del PP, quedando a la espera de la respuesta de los concejales socialistas. Desde el PSOE de Carballeda desmienten que exista ningún acuerdo y aseguran que fue “un planteamento unilateral deles”, al que no respondieron.
En medio de este clima de tensión, la plataforma de vecinos ha convocado una manifestación para el próximo miércoles 5 de agosto, a las 20,30 horas, para expresar su rechazo a la posible fusión con Ribadavia. La marcha partirá del tanatorio de Carballeda y finalizará ante la Casa Consistorial, sumándose así a las dos concentraciones celebradas esta semana.
Los convocantes sostienen que una decisión de esta importancia no puede adoptarse sin contar con la ciudadanía. Por ello, solicitan conocer todos los detalles económicos, organizativos y de funcionamiento que tendría la unión, así como sus consecuencias para los servicios municipales, el personal, las inversiones y los vecinos. “Se esta información se pon enriba da mesa poderá abrirse un debate serio e rigoroso”, señalan.
Por su parte, Milia aseguró que el Concello está recopilando dicha información para remitirla a la Xunta para un estudio de viabilidad. El alcalde reiteró que, al disponer de la documentación, se hará pública y se consultará a los vecinos. “Non imos facer nada que non decidan os cidadáns, consultaráselle ou poráselle unha urna para votar”, reiteró. Dijo sentirse “doído” porque “se está desinformando aos veciños, dicindo que nos imos quedar sen servicios sociais e que van botar ao persoal. Non se pode xogar así coa xente”.
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