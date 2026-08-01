Que ChatGPT no irrumpa en tu boda

Seguro que sí

El cantante británico Morrissey, durante su concierto en el Movistar Arena. | Europa Press

Que Morrissey es un icono pop insuperable está fuera de discusión. Que es un tipo bastante odioso, también. La pasada primavera salió en los periódicos de todo el mundo tras cancelar su concierto en Valencia por no haber podido dormir por la noche. Al parecer, había “demasiado ruido” en las calles para su sensible oído. Ahora, sin embargo, sí ha celebrado una actuación en Madrid, el pasado miércoles, que no ha dejado indiferente a nadie. Pero como el líder de The Smiths es incapaz de visitar un país sin molestar, enjugó sus grandes canciones con un gran despliegue propagandístico para pedirle a Pedro Sánchez que prohíba las corridas de toros en España. “Su pueblo lo amará”, dijo el artista, convencidísimo. Estoy seguro de que sí. En la calle no se habla de otra cosa del amor que todos sentimos o deseamos sentir por Pedro Sánchez. Con o sin toros. Creo que Morrisey debería escuchar la canción del verano.

Soltería itinerante

Andrea Duro posa en el photocall de Starlite Occident en Marbella. | Europa Press

De un tiempo a esta parte estoy descubriendo que hay gente a que disfruta que le celebren “despedidas de soltero”. Es el caso de Andrea Duro, a quien pudimos ver muy elegante el miércoles en el concierto de Ozuna en el Starlite Occident de Marbella, que acaba de festejar su segunda despedida de soltera en pocas semanas. Primero, la de su hermana y sus primos. Ahora, con sus amigas. Y no sabemos si será la última, porque echamos en falta la de sus enemigas. Suponiendo que la pareja que forma con Guillermo Sánchez pueda superar todas las ocasiones en las que Andrea aparecerá este verano disfrazada de conejo y con los ojos vendados en todo tipo de aeropuertos internacionales, la boda se celebrará en Aranjuez el próximo 31. ¡Aranjuez! ¡Qué buen sitio para una despedida de soltera!

Final feliz

Susanna Griso y Luis Enríquez tras casarse. | Europa Press

Así termina –o comienza- una historia de amor que hemos ido relatando en estas crónicas semanales durante los últimos meses. Según hemos podido saber, el pasado 25 de julio en la Costa Brava, la presentadora Susana Griso y el empresario Luis Enríquez celebraron su boda íntima carente de toda intimidad. Al ex CEO de Vocento le han llovido las críticas por el atuendo elegido para el momento, guayabera rosa y pantalones claros, y en respuesta, para matizar falsas impresiones, ha hecho público su emotivo discurso nupcial, en el que se incluye una emocionante referencia a su amigo David Gistau, fallecido en 2020, a su mujer Romina, y al modo en que lograron arrastrarlo a una fiesta de Susana Griso que resultó ser crucial en los inicios de este romance.

Nunca lo hagas

Lidia Torrent y Jaime Astrain en una gala. | Europa Press

El exfutbolista español Jaime Astrain ha desvelado cómo le pidió matrimonio a la presentadora Lidia Torrent y no estoy seguro de que haya sido buena idea. La pedida se produjo a finales del pasado mes de mayo en el Alcázar de Sevilla. Con ayuda de una amiga, el muchacho logró tejer una estratagema para entrar en el recinto antes de la hora de apertura y poder así efectuar la pedida de mano en tan singular escenario. Habría sido bonito que su relato terminara ahí, pero, en un gesto de sinceridad que nadie le había exigido, Jaime confesó que elaboró su discurso de pedida de mano con ayuda de la IA de ChatGPT. Como autor de innumerables discursos para políticos, empresarios, famosos, e incluso amigos -también pedidas de mano-, tengo ganas de arrancarme los ojos. Si Lidia supera esta confesión, ese matrimonio será irrompible.