El tubo de la playa de Teis

Un tubo. Un tubo muy largo. Un tubo verde y marrón. Y grueso. Un tubo muy largo corta la playa de Ríos en Vigo. Su estela se pierde en el mar. Parece una serpiente marina recostada. No huele bien. En su interior lleva las aguas del río Paraixal.

Aguas contaminadas. Alguien pensó que nadie debería ver las aguas negras. Aguas contaminadas. E idearon ese tubo de plástico duro. La playa está cortada. El tubo huele mal. Es una desembocadura de río entubado. Una respiración asistida de agua oscura. Agua marrón. Aquí había truchas. Ahora no hay.

Los vigueses de Teis dicen una y otra vez que quieren playas limpias. Todos los días. Porque todos los días la playa de Ríos está contaminada. También los domingos. Están luchando por recuperar su barrio. Por recuperar la naturaleza. Y la arena de las playas. La que tiene conchas. No son ciudadanos de segunda.

No cabe duda que algún día habrá más playas limpias en Teis. Ahora toca luchar por ello. Y retirar ese tubo en forma de serpiente marina contaminada.

Emmanuel Rueda Girondo

(Vigo)