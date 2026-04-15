Recuerdos y valores, nexo de unión para dos generaciones en Carballeda de Avia

El programa A Maiores impulsado por La Región regresó esta semana al concello de Carballeda de Avia. La actividad intergeneracional correspondiente a este proyecto itinerante fue celebrada con niños de tercero y sexto curso de primaria del CEIP Pena Corneira y los mayores que participaron en la capacitación digital. Susana González, en representación del diario, agradeció la presencia y dio la bienvenida a los mayores asistentes y a los chicos en este encuentro donde la frontera de la edad desaparece cuando la ternura y las ocurrencias se transforman en el vínculo que une a generaciones tan dispares, pero por un momento idénticas.

la primera actividad consistió en un “Museo viviente”, planteado como un panel de conocimientos donde los niños eran los primeros en levantar la mano para identificar objetos

El protocolo de los retratos

Antes de comenzar, la previa del encuentro estuvo marcada por un semicírculo de murmullos y el acto repetido de colocarse la sudadera del programa, un gesto simbólico que permitió que todos se convirtieran en compañeros de un mismo equipo. Para los mayores, esta jornada representó una forma de reencuentro con su infancia, haciendo gala de esa vocación innata de contar historias, mientras que los niños refrescaron el espacio con sus movimientos rápidos e inevitables ocurrencias. Bajo las indicaciones del fotógrafo, se buscó que nadie quedara fuera de la toma, aunque la quietud necesaria en ese protocolo de los retratos resultó un reto difícil para los más pequeños.

Los monitores Lidia González Feijóo y Abel Fornos Fernández fueron los encargados de llevar adelante la jornada. La primera actividad consistió en un “Museo viviente”, planteado como un panel de conocimientos donde los niños eran los primeros en levantar la mano para identificar objetos. Al mostrarse la imagen de una plancha de carbón y un afiador sobre una bicicleta, los más chicos dispararon las saetas de su imaginación, mientras que estos objetos habituales en la niñez de los mayores fueron nombrados de inmediato.

La monitora Lidia señala un objeto del “Museo viviente”. | José Paz

La conversación derivó rápidamente hacia la tecnología actual. Al aparecer la foto de un reproductor Alexa, la confusión reinó entre los más veteranos: una señora contestó que servía para sentarse, otra que era una piscina. “Es una piscina del futuro” replicó un chicuelo. Fue entonces cuando se iniciaron las explicaciones sobre la capacidad de este altavoz para contar chistes, poner música o activar juegos. Incluso un pequeño añadió con naturalidad que también servía para reproducir la canción de “la morocha”.

“Es una máquina Singer, yo tengo dos”

En el flanco de los mayores se iniciaron las conjeturas entre murmullos al ver una máquina de coser Singer y un teléfono de rueda. “Es una máquina Singer, yo tengo dos”, afirmó una de las participantes. La curiosidad se mantuvo con los Airpods, que un niño señaló rápidamente diciendo que su madre los tenía, y con el contraste entre un mortero y el casete. Sobre este último, los mayores comentaron las canciones grabadas en esas cintas, mientras los niños aportaron una visión más práctica del ámbito rural actual: usar las cintas de casete para hacer espantapájaros. Uno de los chicos recordó cómo su padre le daba vueltas a la cinta con un bolígrafo para rebobinarla.

El paso del audio a la confirmación de la imagen llegó con las gafas de realidad virtual. Los niños explicaron entusiasmados que “nos ponemos las gafas, unos mandos y comienzas a jugar”, mientras una de las participantes mayores narró acerca de haber conocido de cerca el mundo de los bits al colocarse el visor. En contraste, los mayores rememoraron cómo en su época escolar no llevaban libretas para los apuntes, sino pizarras pequeñas, haciendo gestos con las manos para representar ese rectángulo invisible que guardaba sus lecciones.

Los mayores ayudaron a los niños a aprender y completar frases que esconden valores y aprendizajes

La sabiduría oral

Tras un aplauso que bajó el telón de la primera actividad y un breve intermedio, se dio paso a la segunda parte de la jornada dedicada a los refranes. Según explicaron los monitores esta actividad consiste en rescatar el conocimiento popular de siempre. Los mayores ayudaron a los niños a aprender y completar frases que esconden valores y aprendizajes, tales como “en abril aguas mil” o “perro ladrador poco mordedor”. Para los organizadores, es vital recuperar esta transmisión oral que a veces se siente cortada en la actualidad, asegurando que los refranes pasen de generación en generación.

El programa A Maiores concluirá sus actividades en este concello mañana jueves con el segundo taller motivacional que se realizará a las 16,30 horas en el mismo espacio.

Lourdes Rodríguez, 85 años | José Paz

“Es muy bonita esta actividad. Tengo un sobrino aquí. Creo que debe ser el más pequeño de todos”

Kevin Alonso, 11 años | José Paz

“Me parece divertido, porque salimos del cole. Es algo muy guay estar aquí con todos mis amigos”

María Gómez, 77 años | José Paz

“Son buenos estos encuentros para contarles cómo vivíamos cuando no teníamos móvil”

Diana de Jesús Castro | José Paz