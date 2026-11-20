Mantener el monte activo, generar recursos y reducir el riesgo de incendios son objetivos que pueden ir de la mano. Con esa premisa nace Activaverde, un proyecto que busca reforzar la infraestructura verde de Galicia a través de la bioeconomía agraria, combinando aprovechamientos forestales, agrícolas y ganaderos para cuidar el territorio y generar actividad en el rural.

La presentación tuvo lugar ayer en el local social de Muimenta, en Carballeda de Avia, un modelo de rehabilitación en el rural, con la participación del alcalde, Luis Milia, y del director territorial de la Consellería do Medio Rural, José Antonio Armada. La jornada incluyó la exposición de varias experiencias como la gestión de los montes de Vincios, la Escola de Pastores de OVICA, la olivicultura y la apicultura regenerativa.

Impulsado por la Universidade de Santiago, la Fundación TerrEO, el GDR Terra e Auga y el Concello de Carballeda de Avia, Activaverde prevé implantar cinco sistemas agrarios multifuncionales, con actuaciones de silvicultura regenerativa y aprovechamiento silvopastoril, además de planes de bioeconomía y canales cortos de comercialización.

Local Social de Muimenta, modelo de recuperación rural. | Oscar Pinal

Experiencias

Una de las experiencias expuestas fue la de la comunidad de montes de Vincios, que comenzó a transformar su gestión tras los incendios de 2017, que afectaron al 80% de su superficie. Xosé Taboada, uno de sus miembros, explicó que introdujeron vacas cachenas, cabras y ovejas autóctonas, además de apicultura, y crearon franjas de frondosas para reducir la propagación del fuego. “Introducir o gando sirve para protexer as razas autóctonas, previr os incendios e obter alimentos, que en 2023 empezamos a vender como productos kilómetro cero”, explico. Destacó la multifuncionalidad de este modelo, con producción de madera, plantación de carballos y castaños y creación de zonas de biodiversidad.

Melissa Terán puso en marcha una empresa apícola Meleiras do Suído en el 2022, y destacó que “la apicultura es un oficio clave e indispensable para la biodiversidad. Somos una empresa, pero también contribuimos a la limpieza y vigilancia del monte”. Calificó la jornada como “enriquecedora” y subrayó que “ver este ejemplo de lo que se ha hecho en Muimenta Viva es muy inspirador”.

Relacionado Investigan a un vecino de A Cañiza por nueve incendios forestales que arrasaron más de 700 hectáreas

Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal de la Universidade de Vigo, ofreció una ponencia sobre bioeconomía y la resiliencia frente a los incendios forestales, en la que explicó que el cambio climático, las transformaciones del territorio y el abandono de las actividades agrarias están modificando el comportamiento de los incendios. Frente a ello, defendió actuar en el ámbito local con una mejor planificación y gestión de la vegetación, recuperando la actividad agraria y combinando tratamientos mecánicos, pastoreo y quemas controladas. “Muimenta es un ejemplo de resiliencia, de recuperación. Tras los incendios del 2017 se recuperaron casas, zonas quemadas, y se puso en marcha la aldea modelo, lo que hizo que en el 2025 los incendios afectasen menos a este núcleo”.

La jornada terminó con una visita guiada por Lucía Escrigas, de la Fundación RIA, para conocer el coliving de Muimenta Viva, la rehabilitación de la aldea y su programa de arraigo.