Vecinos de Carballeda de Avia llevan su “no a la fusión” al pleno

Vecinos agrupados en la plataforma Carballeda de Avia AbsorcióNon aprovecharon ayer el pleno municipal de aprobación de la cuenta general para mostrar su rechazo a la posible fusión con Ribadavia y reclamar que el proceso se explique públicamente. La protesta se produjo un día después de que el alcalde, Luis Milia, invitase a dos representantes del colectivo a una reunión para trasladarles información, una convocatoria que la plataforma rechazó al considerar que las explicaciones deben ser públicas y abiertas.

Durante la sesión se escucharon gritos de “non á fusión”. A preguntas de la oposición, Milia insistió en que el proceso se encuentra todavía en fase de estudio. Añadió que se siguen recopilando informes y que, cuando dispongan de toda la documentación, será trasladada también a los representantes municipales y a los vecinos.

La portavoz de la plataforma, Sonia López, criticó que el alcalde dejase sin respuesta las preguntas que habían preparado los vecinos. “Hoxe tiña a oportunidade ao rematar o pleno de explicar, pero el levantouse, foise e deixounos coa palabra na boca”, afirmó.

López justificó presencia del colectivo en el pleno, pese a que no habían acudido a la reunión propuesta el día anterior por los regidores de Carballeda de Avia y Ribadavia al considerar “que ten que haber información pública, aberta, clara e transparente e hai mecanismos para facelo. Citar á última hora, a unha persoa non é o xeito”, explicó.

Nada nuevo

La portavoz de la plataforma sostuvo que la comparecencia de los alcaldes de Ribadavia y Carballeda de Avia tampoco aportó la documentación que reclama el colectivo. “Non hai nada novo, todo xeneralidades. Non hai informes socioeconóicos, proxeccións sobre a evolución demográfica ou custos”.

López recordó que entre las principales dudas figuran “que gasto vai supoñer a fusión, que ocurrirá cos traballadores municipais, ou cos impostos”, porque superar os 5.000 habitantes podería implicar novos coste, como as taxas de residuos, ou os gastos de servizos como a policía local ou o conservatorio, que Carballeda non ten, y sobre los proyectos estratégicos como el parque empresarial, la plataforma cuestiona que sea necesaria la fusión para su desarrollo.

Tras el pleno, el colectivo anunció que continuará con la recogida de firmas. “A nosa sensación é de indefensión. Queremos seguir expresando que non estamos de acordo, que hai dúbidas, pero parece que non podemos aportar nada e que todo está dirixido dende arriba”, señaló López.

Por su parte, Luis Milia restó importancia a las críticas del colectivo señalando que “Carballeda de Avia ten 1.170 veciños. Non había nadie de Abelenda, de Farmamontaos, de Vilar de Condes.... a plataforma ten os seus representantes pero non é todo o pobo”.