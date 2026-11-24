La realidad puede ser más tozuda que las proclamas políticas. Cuando las declaraciones antiinmigratorias recorren el mundo occidental, en Galicia, la Xunta gobernada por el PP, decide lanzarse a la captación de mano de obra extranjera. Nos saltamos la ideológica “prioridad nacional” cuando miles de empleos necesarios, incluso urgentes, no logran cubrirse con la mano de obra autóctona. Ocurre que, casi sin pretenderlo, nos encontramos en una situación equiparable a la del pleno empleo. No es, el de Galicia, un caso único. Con el paréntesis de la pandemia, la última década ha puesto en las oficinas de empleo de toda España, en las cristaleras de los negocios de hostelería y en los tajos de las obras, públicas o civiles, los carteles demandando empleados, cualificados o con voluntad de cualificarse. Un escenario, el del pleno empleo, que todavía tardaremos en interiorizar, después de décadas de paro e incertidumbres laborales que han dejado la memoria de una herida profunda en muchas generaciones del país.

. La construcción, el sector metal-mecánico, los cuidados o la hostelería son las ramas de actividad consideradas prioritarias

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración ha identificado diversos sectores donde aplicar, a partir del próximo mes de marzo, sus recién estrenadas competencias para la “contratación colectiva en origen”. Orígenes que, en principio, serán hispanoamericanos por la lengua común y la formación básica recibida, pero que nada impide sean ampliables, en el futuro, a otras áreas geográficas. La construcción, el sector metal-mecánico, los cuidados o la hostelería son las ramas de actividad consideradas prioritarias.

Todo esto tiene una importancia relevante como demostración palpable de una situación laboral y empresarial boyante, de una esperanza demográfica para nuestras áreas más dañadas por el envejecimiento y la despoblación y también, de un pragmatismo en la clase política que parece alejar, por la vía de los hechos, los fantasmas de la xenofobia, la propaganda racista y todo un desiderátum de la superioridad de la raza caucásica, la religión cristiana, la remigración y la citada y confusa “prioridad nacional”. Nada mal para poner en su sitio, enfriándolos, algunos acaloramientos de campaña electoral.

Desde diversos sectores, no necesariamente izquierdistas, se viene abogando por un nuevo “contrato social”

En última instancia, esta situación insólita en nuestro mundo laboral y en el de la empresa y sus expectativas, se muestra también como una oportunidad para reconsiderar las relaciones entre empleadores y empleados. Desde diversos sectores, no necesariamente izquierdistas, se viene abogando por un nuevo “contrato social” que devuelva la confianza al mundo del trabajo. Rebajar la incertidumbre laboral, recuperar la confianza entre empresarios y trabajadores, fortalecer el diálogo social y mejorar los salarios en relación directa con los aumentos de productividad y los beneficios empresariales, son objetivos que la actual situación debe permitir abordar. El escenario donde los nuevos trabajadores inmigrantes habrán de integrarse debe ser un lugar de acogida, con condiciones de trabajo dignas, de respeto mutuo y mejora continua.