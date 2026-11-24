Lo que traducido a nuestro idioma significa viernes negro, marca el inicio de la temporada de compras navideñas.

Se originó en Estados Unidos y se celebra al día siguiente del día de Acción de Gracias (cuarto jueves del mes de noviembre).

En los últimos años se ha extendido significativamente al resto del mundo.

Básicamente se trata de un día, aunque luego se ha prolongado a casi una semana, en el que los comercios ofrecen grandes descuentos en sus productos.

El origen de esta práctica viene de Filadelfia, en donde los policías encargados del tráfico calificaban así al día siguiente de Acción de Gracias debido a la densa circulación de vehículos y personas que abarrotaban las calles de la ciudad. Esto fue alrededor de 1961, extendiéndose al resto del país a partir de 1975. También existe la versión que dice que se llamó así porque era el día en el que los “números rojos” de las cuentas de las tiendas pasaban a ser negros gracias al superávit.

Las grandes empresas de retail se sumaron desde el principio a esta iniciativa (la alemana MediaMarkt fue la primera en introducirla en España), y cada vez son más los comercios que la secundan, aunque también existen grandes detractores al considerar que hace mucho daño al pequeño comercio.

Propina | Desde el 2012 en España

A España el “Black Friday” no llegó hasta el año 2012, y hoy en día la jornada de descuentos está completamente asentada.

Fue entonces cuando se liberalizaron los periodos de rebajas, y multinacionales como eBay o Amazon supieron aprovechar muy bien la oportunidad. Con el paso de los años el viernes negro se ha convertido en una de las jornadas más importantes de todo el año.

El gasto promedio de los españoles alcanza los 200 euros por persona.

Amazon es, sin lugar a dudas, la tienda que más vende durante el “Black Friday” y el “Cyber Monday” .

En 2020 obtuvo más de 4.000 millones de euros en ingresos, lo que supuso un aumento del 60% con respecto a 2019. Del mismo modo que el “Black Friday”, el “Cyber Monday” es una fiesta comercial que se celebra el siguiente lunes a Acción de Gracias.