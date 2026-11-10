Voluntariado y turismo para recuperar la mina de Casaio

Grupo de participantes en la visita guiada al poblado minero de Valborraz impulsada por la Ruta do Viño de Valdeorras.

Una de las mayores joyas históricas de Valdeorras volvía a albergar, este fin de semana, nuevas actividades que ofrecen esperanza para su futura puesta en valor. El poblado minero de Valborraz, en Casaio, recibía la visita de medio centenar de personas en sendas jornadas de trabajo colectivo, voluntariado, recuperación arquitectónica y divulgación cultural.

La II Campaña de Limpieza, impulsada por Sputnik Labrego, era capaz de concitar a más de dos decenas de voluntarios que trabajaron en las tareas de recuperación, desescombro y acondicionamiento de diferentes edificios del antiguo poblado minero. Esta coincidía con una actividad organizada por la Ruta do Viño de Valdeorras en colaboración con Eco dos Teixos, que acercaba a 16 visitantes a un enclave histórico único.

La visita estuvo guiada por Pedro Domínguez, de Eco dos Teixos, quien acompañó al grupo por las deterioradas instalaciones del poblado, aportando explicaciones sobre la vida cotidiana, y sobre sus períodos de existencia y apogeo.

Contraste con el pasado

Durante la actividad se mostraron fotografías antiguas que permiten establecer comparaciones muy contundentes. El aspecto actual de Valborraz, marcado por las ruinas y el radical abandono institucional, choca con el de una comunidad antropológica que llegó a gozar de unos servicios industriales, tecnológicos, humanos y de infraestructuras muy adelantados para el contexto del rural valdeorrés y gallego del siglo XX.

La visita también sirvió para conocer in situ los trabajos de recuperación que se están desarrollando. Los voluntarios reunidos por Sputnik Labrego siguieron las huellas dejadas por la I Campaña de Limpieza, que tuvo lugar en marzo.

Estos jóvenes, provenientes de todos los rincones de Galicia, cumplen en Casaio con una labor de inestimable valor. Las actuaciones de reconstrucción fueron promovidas por la Comunidad de Montes de Casaio, que tras tramitar la obtención de una subvención, lograba poner en pie uno de los edificios neurálgicos del histórico entorno minero.

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Paralelamente, los voluntarios avanzaron en la limpieza de varias construcciones como las antiguas dependencias de enfermería y cocina. Un esfuerzo desinteresado que busca frenar el deterioro de un patrimonio sometido a constantes dificultades. Los escombros que llegan desde las explotaciones pizarreras, las escorrentías provocadas por las tormentas y los perdurables efectos de los incendios de 2025, aún sitúan a este tesoro cultural en una situación de enorme vulnerabilidad.

La jornada concluía en el albergue de Eco dos Teixos, donde los participantes brindaban con vino de la Denominación de Orixe Valdeorras por un futuro patrimonial esperanzador para Valborraz.

La esperanza se abre paso, muchos años después de su conversión en reliquia, en Valborraz. “Ojalá cada vez sean más los valdeorreses los que se sumen a estas iniciativas, Valborraz es parte de nuestra historia, de nuestra razón de ser, y su patrimonio será defendido y recuperado”, expresaba Domínguez.