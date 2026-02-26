RODEADA DE CARIÑO
Angustias celebró en Carballiño sus 102 años
La Residencia Hermanos Prieto de O Carballiño celebró miércoles los 102 años de Angustias Lorenzo, una vecina muy conocida de la villa. Tras una vida vinculada al histórico barrio de A Carreira, la centenaria mantiene intacto ese carácter fuerte que siempre la definió.
Fiel a sus costumbres religiosas, ya que antiguamente iba siempre a misa, ahora aprovecha cada visita de su hijo para acudir a la iglesia. Angustias vive su día a día rodeada del cariño del equipo, de sus compañeros del centro y de su inseparable amigo canino Odie, el perro del centro, con el que parece que ha hecho muy buenas migas. Además, continúa muy conectada a los suyos gracias a las videollamadas semanales que mantiene con su hijo, Severino, que no quiso perderse la celebración y acompañar a su madre en un día tan especial.
Angustias cumplió años el pasado 13 de febrero, pero hubo que esperar unos días para poder celebrarlo junto al resto de usuarios, familiares y amigos, sin que faltase una tarta especial por el 102 aniversario.
