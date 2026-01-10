Boborás, favorecida por la nueva Ley de Patrimonio

LA MULTA CORRESPONDIENTE
Sin vehículo adaptado por tener su tarjeta caducada
PUEBLOS PEQUEÑOS
“A nova lei, que supón a modificación da Lei de Patrimonio de Galicia (Ley 6/2023) supón un avance moi positivo e necesario, especialmente para concellos rurais como o noso, porque simplifica trámites e permite que, en moitos casos, sexan os propios técnicos municipais, arquitectos e arquitectas cualificados, quen poidan informar e autorizar actuacións en inmobles que non son BIC nin bens catalogados”, según indica Patricia Torres, alcaldesa de Boborás.
La regidora añade que para ayuntamientos como el suyo, este cambio es muy favorable, ya que va a permitir agilizar licencias, evitar atrasos innecesarios y facilitar la rehabilitación de viviendas tradicionales, incluso en contornos con presencia de hórreos, cruceiros u otros elementos etnográficos que son muy abundantes en todos los pueblos de la comarca, y de modo especial en Boborás, con Pazos de Arenteiro como ejemplo.
“Hasta nun 90% das licencias que se solicitan agora estaban afectadas por estas cuestións, e coa reforma desta lei todo será moito máis áxil e doado para os propietarios, co que a comarca se verá moi favorecida”, asegura Torres.
Según la regidora, “isto non é desprotexer o patrimonio, xa que os bens BIC, o patrimonio da Igrexa e os elementos de especial valor seguirán contando cos informes e controis correspondentes. A protección mantense onde debe manterse”.
Hasta el momento, un porcentaje muy alto de las licencias de obras que pedían los habitantes de pueblos pequeños tenían que pasar por Patrimonio, ya que en las aldeas son numerosos los elementos arquitectónicos que hasta ahora limitaban la concesión de licencias directas.
Es por esto que la alcaldesa de Boborás, agradece “ó presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e ó conselleiro de Cultura, José López Campos, por escoitar aos concellos e impulsar este cambio tan importante. Sen menosprezar en ningún caso o rigoroso traballo dos técnicos de Patrimonio, que seguirán sendo imprescindibles nos ámbitos máis sensibles e protexidos”. Termina diciendo que “en Boborás defendemos o patrimonio, e demostrámolo poñendo en valor, e tamén defendemos aos nosos veciños e veciñas. Patrimonio e progreso poden e deben ir da man”.
