O Carballiño se abrirá a la magia el 30 de enero

El Concello de O Carballiño colabora con el Festival Máxico San Juan Bosco, una cita que reunirá a asociaciones de magos de Ourense, Lugo y Portugal del 30 de enero al 1 de febrero. Diego Fernández, concejal de Cultura, durante la presentación del evento ensalzó el trabajo realizado por la organización del festival, que ya supera los diez años de historia. “Facemos un chamamento á poboación para que se achegue e desfrute das interesantes propostas que nos teñen preparadas”, señaló.

Los impulsores del festival, Martín Domínguez (Le Grand Martin) y Santiago Cristóbal (Mago Ninou), indicaron los beneficios de la magia para personas de todas las edades y, en especial, para los más pequeños. “Fomenta a creatividade, cultiva o pensamento crítico e matemático. É unha afección moi boa nun momento de saturación e sobreinformación como o actual”, resalto Domínguez. “A maxia só funciona en comunidade, cando hai polo menos dúas persoas, polo que fomenta a socialización dos cativos”, apuntó Cristóbal.

El festival comienza el viernes 30 de enero a las 19,00 con la misa en la Iglesia de la Veracruz en la honra de San Juan Bosco, patrón de los magos. A partir de las 20,30 horas, el café bar Lérida acoge la gala de apertura. El taller infantil se desarrollará el sábado, día 31, de 16,30 a 18,00 horas, seguido de la Gala Familiar en el hotel O Xardín. Las inscripciones cuestan 15 euros y se realizan a través del teléfono 607 248 799. Ya por la noche, a las 00,00 horas, el Casino acogerá la Hora Mágica. El domingo, último día do festival, arrancará con la conferencia de Donald Lehn, conocido como “Malo malísimo”, que fue director de la escuela de circo de Madrid. Es una actividad sólo para magos. Las inscripciones cuestan 20 euros y se pueden realizar a través del teléfono 690 766 208. Después se dará paso a la comida de confraternización, que se podrá reservar en el mismo número de teléfono.

En la gala de clausura, en el Auditorio Municipal, a las 18,00 horas, el público podrá disfrutar de los espectáculos del Mago Cris, el Mago de Boina y Nami, y Malo malísimo. Estará presentada por David Méndez, “un dos mellores magos de Galicia, é todo un luxo telo aquí no Carballiño”, asegurou Domínguez.