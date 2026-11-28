Hasta el próximo 30 de noviembre permanece abierto el plazo para inscribirse en el programa “Xuntos polo Nadal” de la Xunta, que se desarrollará en la Residencia de Tiempo Libre de O Carballiño, como recordó el delegado provincial de la Xunta, Manuel Pardo, durante una visita este viernes al centro.

Durante un recorrido por las instalaciones, Manuel Pardo señaló que esta iniciativa está dirigida a personas de 60 años o más que se encuentren solas durante la temporada navideña.

El delegado de la Xunta explicó que, para los solicitantes de las provincias de A Coruña y Ourense, el programa dispone de un total de 130 plazas. La iniciativa se desarrollará entre el 23 de diciembre de 2026 y el 7 de enero de 2027, estructurada en tres periodos distintos -de los cuales los participantes deberán elegir uno-: del 23 de diciembre al 7 de enero (16 días), del 23 al 30 de diciembre (8 días) o del 31 de diciembre al 7 de enero (8 días). El programa incluye alojamiento en régimen de pensión completa y transporte en autobús de ida y vuelta a las residencias.

Las solicitudes de inscripción pueden presentarse, preferiblemente de forma telemática a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta o bien en las oficinas de atención a la ciudadanía y registro.