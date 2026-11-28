Nunca he compartido las sobrerreacciones socialistas a las opiniones públicas de Felipe González. Cierto es que, ya desde la presidencia de Zapatero, el antiguo secretario general salido del histórico congreso de Suresnes ha hecho de las críticas a sus sucesores, un acontecimiento que los medios aguardan con el morbo que destilan los líos en las viejas familias. A González, que nunca se adaptó al marginal destino del jarrón chino, sus compañeros le han cuestionado más su palabra libérrima que rebatido los contenidos.

Y es que la crítica que Felipe ha hecho de la amnistía para los dirigentes catalanes del procés o que la legislatura haya terminado sin aprobarse un solo presupuesto, son argumentos no pacíficos que muchos hemos utilizado al interrogarnos sobre la calidad de las acciones dispuestas por Pedro Sánchez para alcanzar y mantenerse en el poder. Una justificación de los medios por los fines que hasta el actual presidente ha reconocido, en la entrevista con Gonzo para Salvados, que con la amnistía “hemos hecho de la necesidad virtud … también para formar gobierno”.

Sus opiniones pueden causar incomodidad, pueden ser hasta inoportunas, pero acostumbran a venir avaladas por razones que sabotean la actual polarización en bloques ideológicos.

Estas imposturas del gobernante son y deben ser, en democracia, objeto natural de la crítica política. No solo de la oposición o del periodismo especializado. También en el interior de los propios partidos y aún de los militantes que, por su experiencia y autoridad, pueden aportar consejo, opinión y hasta capacidad de influencia para asentar en la opinión pública aquellas decisiones complejas necesitadas de especial reflexión. Por qué no.

A la libertad de pensamiento y expresión de Felipe González se le está oponiendo, desde el propio PSOE, todo el peso y la inercia de una militancia, en buena medida, adocenada que hace mucho tiempo perdió el hábito de la autocrítica y, con ella, los cauces para expresarla. Porque Felipe habrá manifestado públicamente su distancia de Pedro Sánchez, pero nunca lo ha hecho respecto del PSOE o del ideario socialdemócrata. Bien al contrario. Estos días ha vuelto a hablar, con énfasis, de “mi partido” con respecto a las históricas siglas que él, junto a otros muchos, supieron incardinar en la modernidad de la sociedad española.

González no está solo. Sus opiniones pueden causar incomodidad, pueden ser hasta inoportunas, pero acostumbran a venir avaladas por razones que sabotean la actual polarización en bloques ideológicos. En 1982, más de diez millones de electores confiaron en González; en 1996, última cita electoral a la que concurrió, 9,5 millones de personas continuaron dándosela. En 2023, Pedro Sánchez recogió el apoyo de 7,7 millones de votantes. Esos dos o tres millones de electores perdidos cuantifican la actual dificultad del PSOE para anclarse en la centralidad política. Ojalá más voces libres, como la de Felipe, aportaran su experiencia, perspectiva y buen criterio al debate político.