El 75% es un porcentaje mágico para alguno de los partidos que concurren a las elecciones del 29-N, porque con esa participación o superior consideran que pueden tener una oportunidad de ganar las elecciones y de reproducir un gobierno progresista. Pero esa cifra también ha aparecido en el 47º Congreso Nacional de Medicina Interna, que se celebra durante estos días en Murcia y reúne a cerca de 3.000 especialistas.

Es un porcentaje mágico para alguno de los partidos que concurren a las elecciones del 29-N, porque con esa participación o superior consideran que pueden tener una oportunidad de ganar

Uno de ellos, Juan José Tamarit en la ponencia “Alcohol, sexo… y salud vascular”, asegura que el 75% de las muertes súbitas durante el sexo se produce en relaciones extraconyugales, como consecuencia de un mayor consumo de alcohol, el estrés emocional o un esfuerzo físico superior al habitual, todas ellas razones de mucha enjundia cuando se comete una infidelidad. La información no refiere si dentro de esas causas para el infarto cuenta también el consumo de las pastillas azules que se ha cobrado la vida de relevantes personalidades de la vida pública.