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Arredor de 300 persoas participaron na XVIII Festa da Palabra, celebrada na Insua dos Poetas, no Carballiño.
Arredor de 300 persoas participaron na XVIII Festa da Palabra, celebrada na Insua dos Poetas, no Carballiño. | Martiño Pinal

Galería | A Festa da Palabra acolle a entrega dos Premios Ínsua dos Poetas 2026

ARREDOR DE 300 PERSOAS

A cita reuniu arredor de 300 persoas e serviu de escenario para a entrega dos Premios Ínsua dos Poetas 2026 e a inauguración dun monumento dedicado á lírica galego-portuguesa medieval.

La Región
La Región
Publicado: 19 jul 2026 - 14:48 Actualizado: 19 jul 2026 - 15:04

A Festa da Palabra, celebrada este sábado na Ínsua dos Poetas, reuniu arredor de 300 persoas nunha xornada dedicada á cultura galega que contou coa participación de escritores, poetas, músicos e representantes do ámbito cultural de toda Galicia.

Durante o acto entregáronse os Premios Ínsua dos Poetas 2026, entre os que destacou o recoñecemento ao ourensán Arturo Lezcano, galardoado na categoría de Galicia Exterior pola súa contribución á proxección de Galicia fóra das súas fronteiras. Tamén foron premiados Fina Casalderrey, a Sociedade Galega de Historia Natural, o Club Ciclista Maceda, Bieito Ledo, Praza Pública e Alfonso Medela.

A xornada incluíu tamén a inauguración dun monumento dedicado á lírica galego-portuguesa medieval, unha iniciativa coa que a Fundación Ínsua dos Poetas busca reivindicar o legado histórico da lingua galega e achegalo ás novas xeracións. O presidente da entidade, Luis González Tosar, destacou o carácter cultural do encontro e defendeu a necesidade de seguir impulsando o uso do galego.

Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
1/25 Foto de grupo xunto ao expositor de libros, con varios dos protagonistas e asistentes á xornada literaria. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
2/25 O presidente da Fundación Insua dos Poetas, Luis González Tosar, destacou o valor da lingua e da cultura galega durante a súa intervención. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
3/25 A escritora Fina Casalderrey recolleu o Premio Insua dos Poetas 2026 na modalidade de Literatura. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra acolle a entrega dos Premios Ínsua dos Poetas 2026
4/25 Arturo Lezcano, moi agradecido e honrado pola concesión do Premio | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra acolle a entrega dos Premios Ínsua dos Poetas 2026
5/25 Entrega do premio a Arturo Lezcano, galardoado na categoría de Galicia Exterior | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra acolle a entrega dos Premios Ínsua dos Poetas 2026
6/25 Entrega do premio a Alfonso Medela, na modalidade de Música | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra acolle a entrega dos Premios Ínsua dos Poetas 2026
7/25 Representantes de Praza Pública recibiron o galardón na categoría de Medios de Comunicación. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
8/25 Entrega a Bieito Ledo, pola súa contribución á Promoción da Cultura Galega. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
9/25 Galardón á Sociedade Galega de Historia Natural, en Medio Ambiente | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
10/25 O Club Ciclista Maceda foi distinguido pola súa contribución á promoción da cultura galega. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
11/25 Mariña Arbor dirixíndose ao público desde o atril durante a súa intervención na Festa da Palabra. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
12/25 A música tamén tivo o seu espazo na Insua dos Poetas cunha emotiva actuación á guitarra. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
13/25 Intervención de Modesto Fraga no atril co cartel da "XVIII Festa da Palabra na Insua dos Poetas" de fondo. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
14/25 Arredor de 300 persoas participaron na XVIII Festa da Palabra, celebrada na Insua dos Poetas, no Carballiño. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
15/25 Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, entre o público. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
16/25 O público seguiu con grande interese e atención cada unha das intervencións e actuacións musicais. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
17/25 Tres dos asistentes gozando do ambiente natural e compartindo un momento de acougo antes do comezo do acto. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
18/25 Sorrisos e xestos de aprobación entre o público asistente que gozou do evento dende as bancadas de pedra. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
19/25 A mocidade tamén estivo presente no evento, compartindo impresións e textos nas bancadas do anfiteatro. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
20/25 Un grupo de participantes posa xunto ás bancadas de pedra do auditorio ao aire libre. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
21/25 Primeiras filas do anfiteatro completándose antes de dar comezo as intervencións. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
22/25 Conversas informais e saúdos entre os asistentes que encheron as bancadas do espazo. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
23/25 Detalle de varios dos asistentes compartindo impresións de xeito distendido en plena xornada. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
24/25 Éxito de vendas e grande interese do público polos libros expostos no mostrador do evento. | Martiño Pinal
Galería | A Festa da Palabra recoñece a Arturo Lezcano pola súa traxectoria na Galicia exterior
25/25 Momento de socialización e faladoiro entre o público no corazón do recinto. | Martiño Pinal

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