Galería | A Festa da Palabra acolle a entrega dos Premios Ínsua dos Poetas 2026
ARREDOR DE 300 PERSOAS
A cita reuniu arredor de 300 persoas e serviu de escenario para a entrega dos Premios Ínsua dos Poetas 2026 e a inauguración dun monumento dedicado á lírica galego-portuguesa medieval.
A Festa da Palabra, celebrada este sábado na Ínsua dos Poetas, reuniu arredor de 300 persoas nunha xornada dedicada á cultura galega que contou coa participación de escritores, poetas, músicos e representantes do ámbito cultural de toda Galicia.
Durante o acto entregáronse os Premios Ínsua dos Poetas 2026, entre os que destacou o recoñecemento ao ourensán Arturo Lezcano, galardoado na categoría de Galicia Exterior pola súa contribución á proxección de Galicia fóra das súas fronteiras. Tamén foron premiados Fina Casalderrey, a Sociedade Galega de Historia Natural, o Club Ciclista Maceda, Bieito Ledo, Praza Pública e Alfonso Medela.
A xornada incluíu tamén a inauguración dun monumento dedicado á lírica galego-portuguesa medieval, unha iniciativa coa que a Fundación Ínsua dos Poetas busca reivindicar o legado histórico da lingua galega e achegalo ás novas xeracións. O presidente da entidade, Luis González Tosar, destacou o carácter cultural do encontro e defendeu a necesidade de seguir impulsando o uso do galego.
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Foto de grupo xunto ao expositor de libros, con varios dos protagonistas e asistentes á xornada literaria.
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O presidente da Fundación Insua dos Poetas, Luis González Tosar, destacou o valor da lingua e da cultura galega durante a súa intervención.
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A escritora Fina Casalderrey recolleu o Premio Insua dos Poetas 2026 na modalidade de Literatura.
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Arturo Lezcano, moi agradecido e honrado pola concesión do Premio
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Entrega do premio a Arturo Lezcano, galardoado na categoría de Galicia Exterior
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Entrega do premio a Alfonso Medela, na modalidade de Música
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Representantes de Praza Pública recibiron o galardón na categoría de Medios de Comunicación.
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Entrega a Bieito Ledo, pola súa contribución á Promoción da Cultura Galega.
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Galardón á Sociedade Galega de Historia Natural, en Medio Ambiente
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O Club Ciclista Maceda foi distinguido pola súa contribución á promoción da cultura galega.
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Mariña Arbor dirixíndose ao público desde o atril durante a súa intervención na Festa da Palabra.
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A música tamén tivo o seu espazo na Insua dos Poetas cunha emotiva actuación á guitarra.
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Intervención de Modesto Fraga no atril co cartel da "XVIII Festa da Palabra na Insua dos Poetas" de fondo.
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Arredor de 300 persoas participaron na XVIII Festa da Palabra, celebrada na Insua dos Poetas, no Carballiño.
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Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, entre o público.
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O público seguiu con grande interese e atención cada unha das intervencións e actuacións musicais.
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Tres dos asistentes gozando do ambiente natural e compartindo un momento de acougo antes do comezo do acto.
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Sorrisos e xestos de aprobación entre o público asistente que gozou do evento dende as bancadas de pedra.
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A mocidade tamén estivo presente no evento, compartindo impresións e textos nas bancadas do anfiteatro.
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Un grupo de participantes posa xunto ás bancadas de pedra do auditorio ao aire libre.
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Primeiras filas do anfiteatro completándose antes de dar comezo as intervencións.
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Conversas informais e saúdos entre os asistentes que encheron as bancadas do espazo.
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Detalle de varios dos asistentes compartindo impresións de xeito distendido en plena xornada.
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Éxito de vendas e grande interese do público polos libros expostos no mostrador do evento.
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Momento de socialización e faladoiro entre o público no corazón do recinto.
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