El título de este artículo es una frase de Tapón, el niño compañerito de Indiana Jones en “Indiana Jones y el Templo Maldito”, a mi juicio una de las peores películas de la serie. Pero una de las peores dicho así, cuando el nivel de excelencia de todas es tan alto no significa mucho.

La frase completa del crío en realidad es: “¡Tú no llamar a él Indiana, llamarlo doctor Jones!”.

Digo que esa película es de las peores porque a mí me lo parece así junto con “La Calavera de Cristal”. De hecho de toda la saga, exceptuando por supuesto la primera “En busca del Arca Perdida” que no entraría en esta clasificación pues está por encima de las demás como lo estaría un dios por encima de sus fieles, para mí la mejor es “El Dial del Destino”. Curiosamente la única que constituyó un gran fracaso económico en taquilla, y la menos apreciada de todas. Pero para gustos hay colores.

Las películas de Indiana Jones son un prodigioso ejercicio irónico, humorístico y por supuesto espectacular de cine dentro del cine, dentro del cine, y así hasta la extenuación.

La sorpresa, el asombro y la rendida admiración que nos causó a los de mi generación la primera nos impidió entender bien lo que pasaba allí. El género de películas de aventuras no suele ser muy apreciado en general por la crítica digamos “culta”.

Pero Spielberg obviamente no es solo el de “Tiburón”, “E.T.”, “Regreso al futuro”, “Jurassic Park”… sino también el de “Munich”, “La lista de Schlinder”, “El Imperio del Sol”, “El color púrpura”, “Los archivos del Pentágono”, “Salvar al soldado Ryan” o “El Puente de los Espías”, entre otras maravillas. E Indiana es una maravilla igual.

Si se fijan ustedes bien las películas de la serie son cómics de Tintín. La historia siempre es la misma en cada entrega. Solo cambian los escenarios, los paisajes y el contexto. Como en Tintín.

También cambian los malos, aunque algunos se repitan como Rastapopoulos en Tintín o los nazis en Indiana. Los buenos en cambio siempre son los mismos.

Indiana suele tener al lado siempre un niño listo y resuelto. En Tintín, ese niño es Milú.

También hay un patrocinador gruñón de las aventuras. Para Indi, su jefe en la universidad, y para Tintín, el capitán Haddock.

Y unos amigos raritos pero leales como Tornasol o Hernández y Fernández, y en la saga cinematográfica los variados colegas de Indi en distintas partes del mundo.

Otra coincidencia es que al final, como Tintín, Indi siempre vuelve a casa. Porque esa es la esencia de la aventura: el regreso.

Si viendo una película de la serie intenta uno imaginar el “story-board” original enseguida se da cuenta de que era un cómic de Tintín.

Las bromas del cine dentro del cine quedan para otro artículo que aquí no caben. Dejemos que hable solo Tapón:

“¡Tú no llamar a él Indiana, llamarlo doctor Jones!”