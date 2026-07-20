Móviles inteligentes, personas desconectadas

En España, cerca del 97% de la población tiene un móvil inteligente y lo usa una media de unas cinco horas al día, según los informes más recientes. Cinco horas diarias suman 35 a la semana: una jornada semanal laboral completa dedicada a la pantalla. Este dato no es solo estadístico: marca un punto de inflexión en nuestro modo de convivir.

No se trata de demonizar la tecnología, sino de observar el comportamiento que promueve. En el transporte público, por ejemplo, el juego o el vídeo sustituyen con frecuencia la conversación con la persona de al lado. El entretenimiento lo llevamos en el bolsillo, sin precisar la sociabilidad del entorno. Hablar hoy con un extraño, es raro.

Esta “inteligencia” de bolsillo ha llegado a tal punto que más de un progenitor ha sufrido disgustos por accidentes de sus hijos mientras atendía la pantalla. Y luego nos preguntamos por la soledad. ¿No la estamos fomentando con estos hábitos? El móvil también permite mantener vínculos a distancia y acceder a recursos valiosos, pero su uso predominante tiende a replegarnos sobre nosotros mismos. Quizá necesitemos recuperar pequeños rituales: mirar a quien está al lado antes que, a la pantalla, establecer tiempos de desconexión o crear “zonas sin móvil” en casa y en espacios compartidos.

Llevamos en el bolsillo una herramienta que está reescribiendo la historia de la relación social. La pregunta sigue abierta: ¿Cuál será el resultado?

Pedro Marín Usón (Zaragoza)