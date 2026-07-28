Los niños carballiñeses vencen el calor en la Festa da auga

No hay nada que un buen chapuzón no pueda arreglar en un día caluroso de verano.

Empiezan los días más esperados por los niños y niñas de O Carballiño. La Semana Grande para Pequenos arrancó este lunes con la tradicional Festa da Auga, dando el pistoletazo de salida a una programación que llenará de diversión las tardes hasta el jueves.

A las seis de la tarde el calor ya apretaba con fuerza, con un final de julio que promete despedirse con temperaturas bastante altas. Pero no hizo falta acercarse a la piscina para refrescarse. La plaza de la Veracruz se transformó en un auténtico parque acuático al aire libre, con tres colchonetas hinchables de distintos tamaños, toboganes, juegos de agua y una manguera que se convirtió en la principal aliada para hacer más llevadero el calor.

Entre carreras y chapuzones, los más pequeños disfrutaron de una tarde de risas junto a sus amistades y familias. La música puso la banda sonora a un ambiente festivo que hizo de la plaza uno de los rincones más animados de la villa, despertando incluso la envidia sana de más de un adulto, que bien habría agradecido una actividad similar pensada para su edad.

Primer día de cuatro

La Festa da Auga ha sido solo el primer chapuzón de una programación que todavía guarda algunos de los momentos más esperados por los pequeños este verano. Tras combatir el calor este lunes, la diversión continúa hoy con la Festa da Espuma, que volverá a llenar la plaza de la Veracruz a las 18.00 horas.

El jueves será el turno de la yincana infantil y del concierto del músico y compositor Pako Pakolas.